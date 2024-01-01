元旦為長期照顧管理中心揭牌 楊文科：整合為單一窗口

新竹縣高齡人口比例達13.96％，長照需求者及家庭照顧者需求人口逐年增加，新竹縣政府為了提供竹縣民全方位長期照顧整合服務，將社會處及衛生局長期照顧的業務與人力整合為單一窗口，今天成立新竹縣政府長期照顧管理中心，位於新竹縣府A棟7樓辦公，提供民眾完整優質且便利的長照服務。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣政府長照中心今天揭牌成立，為了服務新竹縣的長輩，下轄「照護管理科」及「服務管理科」兩個科，新竹縣高齡人口比例達13.96％，約8萬2千多人，這次派衛生局副局長張惠紜擔任首任中心主任，照顧長輩是縣府責任，要讓民眾感到便利。

今天一早舉行揭牌儀式，現場多位新竹縣議員、醫療及長照團體、大學長照學系等產官學代表都到場觀禮，並參觀嶄新的辦公廳舍，現場氣氛熱絡。

新竹縣府指出，新竹縣長期照顧管理中心為方便鄉親了解及尋求長期照護服務資源，於民國92年成立，提供長照2.0服務，業務分屬縣府社會處及衛生局管理，導致民眾尋求照護服務諮詢或申請時，常需跑兩處而有不便及混淆，今年起特別整合社會處及衛生局長照相關的單位人力，成立單一窗口「新竹縣政府長期照顧管理中心」。