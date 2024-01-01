元旦為長期照顧管理中心揭牌 楊文科：整合為單一窗口
新竹縣高齡人口比例達13.96％，長照需求者及家庭照顧者需求人口逐年增加，新竹縣政府為了提供竹縣民全方位長期照顧整合服務，將社會處及衛生局長期照顧的業務與人力整合為單一窗口，今天成立新竹縣政府長期照顧管理中心，位於新竹縣府A棟7樓辦公，提供民眾完整優質且便利的長照服務。
新竹縣長楊文科表示，新竹縣政府長照中心今天揭牌成立，為了服務新竹縣的長輩，下轄「照護管理科」及「服務管理科」兩個科，新竹縣高齡人口比例達13.96％，約8萬2千多人，這次派衛生局副局長張惠紜擔任首任中心主任，照顧長輩是縣府責任，要讓民眾感到便利。
今天一早舉行揭牌儀式，現場多位新竹縣議員、醫療及長照團體、大學長照學系等產官學代表都到場觀禮，並參觀嶄新的辦公廳舍，現場氣氛熱絡。
新竹縣府指出，新竹縣長期照顧管理中心為方便鄉親了解及尋求長期照護服務資源，於民國92年成立，提供長照2.0服務，業務分屬縣府社會處及衛生局管理，導致民眾尋求照護服務諮詢或申請時，常需跑兩處而有不便及混淆，今年起特別整合社會處及衛生局長照相關的單位人力，成立單一窗口「新竹縣政府長期照顧管理中心」。
楊文科強調，長期照顧管理中心肩負長照政策規畫推動及民眾使用長照服務的重要窗口，未來任務將在既有基礎下，全面整合串連醫療衛生及社會福利體系的資源，在資源布建、行政管理效能、服務品質維護等更精進完善，提升新竹縣長照涵蓋率，力挺「家庭照顧者」角色的鄉親。
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