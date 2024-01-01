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竹市元旦升旗近4000人出席 高虹安：傾聽民意 專注市政

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
2024竹市元旦升旗登場，市長高虹安細數施政成果，表示會持續傾聽民意、展望未來。圖／新竹市政府提供
2024竹市元旦升旗登場，市長高虹安細數施政成果，表示會持續傾聽民意、展望未來。圖／新竹市政府提供

新竹市府今天上午7點半在市府前廣場舉行2024元旦升旗典禮，由市長高虹安及市府一級主管，與現場來賓及市民齊唱國歌，一同迎接新年到來。高虹安表示，過去一年市府秉持十大施政策略，完善各項政策與建設，感謝市民鞭策與肯定，市府不忘謙卑初心「傾聽民意、專注市政」，期許未來持續帶領竹市越來越美好、讓市民幸福更有感。

高虹安表示，看到許多市民今天不畏寒風來到市府前一起升旗，深刻感受到市民對市府及這座城市充滿熱愛、信心與期待。2024年到來象徵嶄新的開始，回首宣誓就職新竹市長373天以來，一直把政見承諾記在心上，並率領市府克服萬難、逐步落實，努力回應45萬市民期待，也感謝市府同仁的戮力付出及市議會的監督。

「務實解決各項市政問題，絕對是理工人的DNA。」高虹安說，這一年雖已展現初步成果，但市府不會以此自滿，未來將持續秉持為民服務的初衷，務實為市民解決問題，展望新的一年，市府必將繼續努力、繼續前行，祝福市民們平安喜樂，期許市政順利成功。

社會處表示，今升旗典禮由森運動空間活力健康操帶領現場近4000名民眾在寒冬早晨一起做早操，以活潑、健康有活力方式為活動暖身，讓民眾在新年第一天就感受到歡樂活力的氛圍；此外，市府於典禮周邊安排10攤「早安市集」，超過14種餐點，提供民眾觀禮後至飲食專區用餐，還有「JF太鼓團」、「交大友聲合唱團」、「風城青少年管弦樂團」及創作歌手「孟慶而」等精采音樂饗宴，讓市民可以一邊吃美味早餐，一邊聆聽歌手及樂團演出。

社會處表示，活動會場除了音樂饗宴及早安市集外，現場更安排民眾互動攤位，只要完成指定任務即可兌換「元旦限定運動護腕」，數量共900份換完為止；另外，市府也規畫「好運龍總來」戳戳樂活動，市民至活動攤位說一句新年吉祥話或2024新年願望，即可獲得1次戳戳樂機會，活動獎項包含面額20元及50元的早餐折抵金，可用於現場早安市集攤位，限量360張，與市民歡度溫馨且熱鬧的新年早晨。

新竹市府今天上午7點半在市府前廣場舉行2024元旦升旗典禮，由市長高虹安及市府一級主管，與現場來賓及市民齊唱國歌，一同迎接新年到來。圖／新竹市政府提供
新竹市府今天上午7點半在市府前廣場舉行2024元旦升旗典禮，由市長高虹安及市府一級主管，與現場來賓及市民齊唱國歌，一同迎接新年到來。圖／新竹市政府提供
2024竹市元旦升旗登場，市長高虹安細數施政成果，表示會持續傾聽民意、展望未來。圖／新竹市政府提供
2024竹市元旦升旗登場，市長高虹安細數施政成果，表示會持續傾聽民意、展望未來。圖／新竹市政府提供

高虹安 元旦升旗

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