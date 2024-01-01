快訊

南投紫南宮元旦發錢母綿延逾5公里！憂衝擊交通 大年初一停發

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖偏財運旺 有貴人帶財

聽新聞
test
0:00 / 0:00

升旗典禮楊文科報喜訊 高鐵橋下直通竹科聯絡道2日通車

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣元旦升旗典禮今天在新竹縣政府前廣場舉行。記者黃羿馨／攝影
新竹縣元旦升旗典禮今天在新竹縣政府前廣場舉行。記者黃羿馨／攝影

新竹元旦升旗典禮今天在新竹縣政府前廣場舉行。新竹縣長楊文科也宣布，明天高鐵橋下聯絡道直通竹科力行三路將正式通車。為了長遠發展，縣府同樣推動竹科三期和台知園區，並預先規畫科技大橋，從台知園區連結科三，讓未來兩個園區間交通得到紓解，也可以緩解國道1號和經國橋車潮。

楊文科除細數政績，同時也宣布今年各項完成的重大建設。楊文科指出，為了照顧長者，今天起成立長照中心，整合衛生局、社會處服務及302家長照機構，讓大家申請長照服務時，能最快速又有效率，並感受便利。

交通建設方面，楊文科也說，明天高鐵橋下聯絡道直通竹科力行三路將正式通車；1月12日寶山交流道聯絡道（竹43線）也將正式通車；對於新竹縣未來高中設校問題，他也規畫提出4個方案，包括和陽明交大合作設立實驗高中、文興國中改制完全中學以及湖口高中、六家高中擴大增班等。

楊文科強調，不管在哪方面，新竹縣政府團隊回首過去一年，碰到很多挑戰，也感謝新竹縣議會和議員給予縣府支持，讓縣府團隊面對挑戰勇往無懼，更要全力以赴，縣府還是以拚經濟、重文教、樂安居為目標，打造新竹縣成為科技首都、幸福竹縣的願景，縣府也會繼續努力，也希望鄉親繼續給予支持、指導。

立委林思銘也表示，感謝大家齊聚參加升旗典禮，祝福大家新年快樂、龍運亨通，也要祝福新竹縣政府縣運昌隆，也要祈願自己今年能心想事成、一切順利，「萬事OK」。

議長張鎮榮也表示，感謝縣長楊文科推動各項重大建設，受到各界肯定，新竹縣113年度總預算編列金額再創歷史新高，在議會全力支持下，已全數通過，新竹縣未來發展一定可以加速前進。

今天元旦升旗典禮，司儀喊出共有5千多人參加，活動現場設有3座2024意象的拍照背板，以及時下最夯的2座巨型扭蛋機，吸引許多民眾前來拍照合影。

新竹縣長楊文科也宣布，明天高鐵橋下聯絡道直通竹科力行三路將正式通車。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科也宣布，明天高鐵橋下聯絡道直通竹科力行三路將正式通車。記者黃羿馨／攝影
議長張鎮榮也表示，新竹縣113年度總預算編列金額再創歷史新高，在議會全力支持下，已全數通過。記者黃羿馨／攝影
議長張鎮榮也表示，新竹縣113年度總預算編列金額再創歷史新高，在議會全力支持下，已全數通過。記者黃羿馨／攝影
新竹縣元旦升旗典禮今天在新竹縣政府前廣場舉行。記者黃羿馨／攝影
新竹縣元旦升旗典禮今天在新竹縣政府前廣場舉行。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科也宣布，明天高鐵橋下聯絡道直通竹科力行三路將正式通車。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科也宣布，明天高鐵橋下聯絡道直通竹科力行三路將正式通車。圖／新竹縣政府提供
今天元旦升旗典禮吸引5千人參加，活動現場設有3座2024意象的拍照背板，以及時下最夯的2座巨型扭蛋機，讓親子一起轉扭蛋。記者黃羿馨／攝影
今天元旦升旗典禮吸引5千人參加，活動現場設有3座2024意象的拍照背板，以及時下最夯的2座巨型扭蛋機，讓親子一起轉扭蛋。記者黃羿馨／攝影

新竹 楊文科 元旦升旗

延伸閱讀

5.5億竹東客家文化大禾埕計畫 預計明年初完成發包

陽交大通過校務會議與竹縣推實驗高中 最快115學年招生

消防分隊長火場喪命 楊文科痛心：盡快釐清意外原因

竹北氣爆半年少年仍在治療 楊文科指示賠償要從優合理

相關新聞

竹縣元旦升旗百名家長陳情「高中不足」 楊文科贊同：中央要正視

新竹縣元旦升旗一早在新竹縣政府廣場舉行，廣場後方百位家長舉著紅布條向新竹縣長楊文科陳情，呼籲縣府超前部署，今年起就要增額...

2024桃園STAR UP跨年晚會開唱 3萬人趕High跨年掀熱潮

送別2023年，「2024桃園星際城STAR UP」跨年晚會今天晚上7 時起在桃園高鐵站前廣場盛大舉辦，動力火車、丁噹開...

苗栗縣政府元旦升旗移師竹南 鍾東錦加碼2手機大放送

苗栗縣政府今年元旦升旗，首次移師竹南運動公園，主辦單位舉辦抽獎活動，一早吸引7千多人湧入，大排長龍領取摸彩券，現場旗海飄...

元旦為長期照顧管理中心揭牌 楊文科：整合為單一窗口

新竹縣高齡人口比例達13.96％，長照需求者及家庭照顧者需求人口逐年增加，新竹縣政府為了提供竹縣民全方位長期照顧整合服務...

六福村百人猛獸路跑迎新年 獅虎同行超刺激

六福村主題遊樂園今天舉辦「元旦猛獸趣味路跑」，吸引百名跑者與猛獸同行，跑者最先進入可愛猴園區，接著穿越非洲水牛與駿馬群，...

竹市元旦升旗近4000人出席 高虹安：傾聽民意 專注市政

新竹市府今天上午7點半在市府前廣場舉行2024元旦升旗典禮，由市長高虹安及市府一級主管，與現場來賓及市民齊唱國歌，一同迎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。