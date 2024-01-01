升旗典禮楊文科報喜訊 高鐵橋下直通竹科聯絡道2日通車

新竹縣元旦升旗典禮今天在新竹縣政府前廣場舉行。新竹縣長楊文科也宣布，明天高鐵橋下聯絡道直通竹科力行三路將正式通車。為了長遠發展，縣府同樣推動竹科三期和台知園區，並預先規畫科技大橋，從台知園區連結科三，讓未來兩個園區間交通得到紓解，也可以緩解國道1號和經國橋車潮。

楊文科除細數政績，同時也宣布今年各項完成的重大建設。楊文科指出，為了照顧長者，今天起成立長照中心，整合衛生局、社會處服務及302家長照機構，讓大家申請長照服務時，能最快速又有效率，並感受便利。

交通建設方面，楊文科也說，明天高鐵橋下聯絡道直通竹科力行三路將正式通車；1月12日寶山交流道聯絡道（竹43線）也將正式通車；對於新竹縣未來高中設校問題，他也規畫提出4個方案，包括和陽明交大合作設立實驗高中、文興國中改制完全中學以及湖口高中、六家高中擴大增班等。

楊文科強調，不管在哪方面，新竹縣政府團隊回首過去一年，碰到很多挑戰，也感謝新竹縣議會和議員給予縣府支持，讓縣府團隊面對挑戰勇往無懼，更要全力以赴，縣府還是以拚經濟、重文教、樂安居為目標，打造新竹縣成為科技首都、幸福竹縣的願景，縣府也會繼續努力，也希望鄉親繼續給予支持、指導。

立委林思銘也表示，感謝大家齊聚參加升旗典禮，祝福大家新年快樂、龍運亨通，也要祝福新竹縣政府縣運昌隆，也要祈願自己今年能心想事成、一切順利，「萬事OK」。

議長張鎮榮也表示，感謝縣長楊文科推動各項重大建設，受到各界肯定，新竹縣113年度總預算編列金額再創歷史新高，在議會全力支持下，已全數通過，新竹縣未來發展一定可以加速前進。