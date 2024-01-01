新竹跨年晚會 吊臂攝影機疑被風勢吹落 6人輕傷

中央社／ 新竹市1日電

新竹縣、市政府昨天在竹市湳雅公園舉辦跨年晚會，晚間9時47分疑因強風導致吊臂攝影機被吹落，造成6人受輕傷，送醫均無大礙，後續由承辦單位進行保險賠償事宜。

2024大新竹跨年公益演唱會昨晚在新竹市大湳雅公園登場，現場安排多名藝人輪番上陣演唱，並由新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科等人與民眾一起跨年，欣賞300秒絢爛煙火秀。

然而，昨晚9時47分，活動現場疑因急強風，導致吊臂攝影機掉落。竹市府發布新聞稿表示，意外造成6名觀眾受到輕傷，立即通報送醫，經診斷均為輕傷或頭暈症狀，後續各自出院返家。

新竹市政府文化局代理局長李欣耀表示，當時他全程陪同慰問，新竹市警察局、活動承辦單位工作人員也到場關心，市府將持續追蹤傷者狀況，並請承辦單位的投保保險公司進行後續賠償事宜。

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