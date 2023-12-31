中華民族聯合祭祖大典桃園巨蛋登場 迎萬名信眾將交管

唯心聖教中華民族聯合祭祖總會舉辦的第18壇中華民族聯合祭祖，將在2024年元旦在桃園市立巨蛋體育館舉行，海內外信眾預計會有1萬人齊聚參與。桃園警方將在路口執行交通疏導管制，主辦單位也規劃停車地點及接駁站，呼籲民眾配合確保良好交通秩序。

有別於以往各壇在林口體育館舉辦祭祖活動，第18壇祭祖移師桃園市立巨蛋體育館，周邊將成交通要衝之地，因此主辦單位特別商借附近學校場地，做為大型遊覽車輛停車處所，各地前來參與祭祖的信眾，請依循現場交通指揮人員的安排引導，維護現場交通順暢；另外附近停車空間有限，自行前來與會信眾，鼓勵盡量搭乘公共運輸工具，從桃園火車站步行至會場，大約15至20分鐘即可抵達。

主辦單位表示，當天約有168部遊覽車從全國各地載著信眾往返會場，桃園警方為維護會場安全及周邊道路交通順暢，將派遣員警及義交在重要路口執行交通疏導管制，總會也動員176名志工在會場周邊及各停車場，配合引導人車動線及停車秩序維護，降低交通衝擊。

主辦單位規劃停車地點分別有：

1、 北科附工：汽車300輛、機車200輛由成功路進入停放，遊覽車約120輛由南一門（後門）萬壽路三段進入停放，停好車後信眾下車步行至會場，結束步行回學校上車離開。 2、 青溪國中：汽車約200輛由成功路轉中山東路126巷側門進入停放。 3、 桃園高中：汽車250輛、遊覽車約22輛由成功路進入學校停放。 4、 另規劃大有路與至善街口大型車停車場做為預備停車場，會場周邊停車空間不足，遊覽車即引導至該處停車。

接駁站規劃：

1、早上進場8點至10點桃園火車站前站，信眾人數到齊就電話通知司機載客。 2、下午散場6點至8點體育局站人員坐滿即發車。

桃園警分局表示，上午7至9點進場與下午5至7點散場，較容易影響周邊交通，會派遣警力及義交積極投入交通管制疏導作為，如遇壅塞也會透過警察廣播電臺提前呼籲用路人改道，請用路人遵從員警及義交指揮引導，確保良好交通秩序及安全。