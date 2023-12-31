防天坑 苗栗縣府列管重大建案 預審及巡查機制把關安全

新竹縣、台北市等縣市2023年發生數起建築工地天坑事件，苗栗縣政府引以為鑑，將列管重大建築工程預審施工計畫，建立巡查機制，發現異常立即啟動特別檢查，建立SOP，守護生命財產安全。

苗栗縣政府訂定「苗栗縣重大建築工程辦理施工計畫備查作業辦法」草案，目前送中央主管機關核定中，縣府工商發展處指出，擬列管重大建築工地，包括山坡地且基地面積3000平方公以上，開挖整地的建築或雜項工程；建築物高度50公尺以上，或16樓以上；地下層開挖2層以上或總深度 （含基礎）9公尺以上，或開挖範圍3000平方公尺的建築工程；其他有安全顧慮建築物經縣府認有必要。

工商發展處盤點全縣1年會有30多案符合列管對象，多數集中在頭份、竹南一帶，將來重大建築工程承造人領得建造執照或雜項執照後，申報開工前，必須向第三方專業技術審查單位，申請召開施工計畫審查會，再報縣府備查。

施工中，縣府委託第三方專業技師公會派員，會同建案的監造建築師、分別於打樁後及開挖規定深度後，依施工計畫書核對「一般巡查」，並請工地每2個星期提送監測報告至受託單位判定。

如檢視監測報告，或現場擋土設施，或有土壤流失掏空等異常，經判定應立即進行「特別檢查」，由專業人員操作透地雷達等儀器詳加檢查將鄰接道路，結果彙整判讀報請相關單位，及時發現處理。

工商發展處指出，縣府並根據經濟部地質調查及礦業管理中心初步資料，2023年完成沿海5鄉鎮市土壤液化調查，分析風險評估，將提供相關單位參考，加強潛在風險範圍地質改良與保護。