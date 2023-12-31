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苗栗縣明年有線電視費維持月費560元 新增260元方案

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府公告明年有線電視費率，仍維持C方案每月每戶基本收視費用560元，及A方案200元，新增的B方案260元。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府公告明年有線電視費率，仍維持C方案每月每戶基本收視費用560元，及A方案200元，新增的B方案260元。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府公告明年有線電視費率，仍維持C方案每月每戶基本收視費用560元，及A方案200元，新增的B方案260元，為A方案28個頻道加家庭歡樂組16個頻道，等國家通訊傳播委員會審核通過後實施。

苗栗縣有線電視系統南區吉元、北區信和有線電視股份有限公司經營，過去都僅C方案均一費率，今年新增A方案，苗栗縣有線廣播電視費率審議委員會審查，明年將新增B方案，提供收視戶更多元選擇，縣府強調業者不得拒絕申請。

縣府公告明年有線電視收視費用相關事宜，A方案費用每月200元，可收視28個頻道；B方案每月收視費用260元，為A方案28個頻道加家庭歡樂組16個頻道；C方案每月收視費用560元，可收視約130個頻道。

縣府指出，系統經營者不得對同戶分機，另收基本頻道收視費用，此外，低收入戶免費，並酌優惠裝機，C方案提供長期繳費優惠，季繳1665元、半年繳3270元，及年繳6420元。

B方案明年新增分組付費方案，須等國家通訊傳播委員會審核通過後始生效，縣府將請系統業者盡速完成營運計畫變更核准程序，並於推行前宣導，善盡主動告知義務，明確揭露多元方案內容供收視戶選擇，不得拒絕收視戶申請。

苗栗縣 低收入戶

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