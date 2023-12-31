鼓勵市民樂意生養 竹市生育津貼補助升級至3萬

新竹市長高虹安致推動「生育津貼雙倍補助」，市府今宣布確定拍板實施，明年1月1日（含當日）以後出生的新生兒，只要其父母之一方連續設籍竹市滿1年，即可至辦理新生兒出生登記或初設戶籍登記的戶政事務所請領生育津貼，每胎補助3萬元，盼能減輕市民育兒負擔，提升生育意願。

高虹安表示，竹市的生育津貼補助額度已多年未調整，以目前首胎補助1萬5000元來說，相較全台各縣市，竹市的補助金額低於15個縣市，其中已有6個縣市實施每（首）胎補助3萬元（含以上）。加上近年物價飛漲，生育成本不斷增加，竹市首胎出生數更從2018年的2006人降至2022年的1548人，市府積極爭取提高生育津貼，每胎提高補助至3萬元，來鼓勵市民勇敢迎接新的生命，並減緩少子女化現象。

高虹安說，若只是單純加發生育津貼，確實無法緩解少子女化問題，因此，市府積極規畫推行0至6歲市府養政策，啟動凍卵補助、放寬好孕專車搭乘條件、持續發放育兒津貼、開辦夜間及假日臨托、提供準公共化托育人員健檢補助及托育人員久任獎金，以及公共化教保服務增班等，讓民眾從前期備孕到產後育兒都能感受到市府提供的全方位照顧。

民政處說明，據內政部今年11月份的戶口統計資料，全台自2018年總生育率1.06到2022年總生育率已降至0.87，呈現逐年下滑趨勢。竹市2022年的出生數3052人，亦低於死亡數3063人，總生育率僅剩0.97，平均每位育齡婦女一生生育不到1個孩子。今年截至11月出生數2508人，相較去年同期出生數減少289人。

民政處指出，行政院為因應少子女化議題，推動「我國少子女化對策計畫」，提升國人婚育意願，從各方面減負擔、增福利，市府也積極配合中央政策，推動各項育兒補助及措施，這次生育津貼發放作業要點修正重點，除加倍發放生育津貼每胎3萬元，市府還針對符合本要點申請資格（設籍竹市滿1年）的申請人如因死亡、失蹤或受監護宣告而無法提出申請時，增訂得由新生兒的法定代理人或監護人提出申請的規定，來維護市民權益。

民政處提醒，民眾如需更多有關最新生育津貼相關資訊，可至民政處官網查詢，或可撥打1999專線，將有專人服務。