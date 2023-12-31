竹市119近6萬通報案電話 6成4屬無效報案 比去年爆增7000通

消防局分析今年截至12月底共接獲約5萬9000通報案電話，其中，有3萬8000餘通為無效119電話（如無聲電話、掛斷、兒童嬉鬧等），占總通話數64.4%，與去年相比爆增7000通，呼籲市民119專線電話為緊急求救使用，應珍惜消防資源，勿占用119專線，以確保真正需要救援的人能得到及時幫助，違者最高可罰5萬元，並吃上官司。

消防局表示，119電話是重要的聯絡電話，是生命危急時最直接、最有效的求救途徑。但竹市消防局執勤員卻發現有些人將這個緊急電話視為嬉戲或玩笑的對象，如無聲電話、兒童嬉鬧等。依消防法第36條規定，任何人不得無故撥打主管機關報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護情事，違反者可處1萬元以上5萬元以下罰鍰，情節嚴重者有觸犯刑法之虞。

消防局呼籲，每一通無效電話都可能阻礙消防人員的工作，影響到真正需要幫助的人，請大家正確使用119電話，如確實面臨危急狀況時，毫不猶豫地撥打119，但在非緊急情況下，請避免亂打緊急號碼。報案時務必謹記人、事、時、地、物等要點，告訴值班人員發生何事？有無人員受困、發生時間、案發地址、聯絡電話，最好講出附近明顯標的物，以利救援。

消防局提醒，民眾珍惜寶貴消防資源，如為一般市政諮詢需求，可以多利用1999市民服務專線，同樣24小時有專人進行服務，119電話則留給真正有緊急需求的民眾，避免因無謂的佔線而造成求救過程的遺憾，希望能以實際行動，懷著對生命的珍視和對社會秩序的責任感，確保有限的消防資源能夠被用到真正需要的地方。