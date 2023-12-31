湖口茶香步道遊客多尿急沒公廁 交旅處將盤點用地設置

新竹縣湖口老街每年吸引近百萬觀光人潮，後山新開放的茶香步道也成了到訪民眾休憩新景點，但議員吳菊花和陳栢誠指出，茶香步道沒有公廁，許多鄉親反映有急需時非常不方便，尤其觀光人潮越來越多。新竹縣交通旅遊處表示，將請湖口鄉公所調查周邊用地，是否有容許設置公廁、遊客中心的用地，並於明年初辦理會勘。

新竹縣交旅處向內政部國土署爭取環境景觀整備計畫「觀星夕照：心靈的後花園」，第一期獲7500萬補助，於湖口老街後山打造約2.3公里的觀星夕照茶香步道，不僅有清朝即開發的百年茶園，還有金城武樹可拍照打卡，步道平緩好走，沿途還能觀賞錯落其中的碉堡遺跡，今年9月9日開放以來已成為觀光新亮點。

不過吳菊花指出，近來遊客越來越多，但鄉親和遊客，都反映步道周邊沒有公廁很不方便。且沒有遊客中心，冬季天冷，遊客晚上也不敢在那觀星。早期步道周邊有居民販賣簡單飲食，未來若有遊客中心，結合周邊讓民眾做點簡單的生意，縣府收點稅，這樣才會持續有遊客造訪。

陳栢誠也認為，遊客越來越多，民眾反映沒有公廁相當不便，要持續熱絡景點也應設置遊客中心，另外也希望舉辦較大型的活動，讓外縣市民眾也能來走走，熱絡地方。

新竹縣交旅處表示，該工程為早期協助湖口鄉公所提報國土署爭取經費建設，考量步道建置完成後，民眾有如廁需求，雖計畫內也有規畫公廁，但國土署不予補助地上建物，因地方觀光發展和民眾需求，已請湖口鄉公所調查周邊用地，並訂於明年初邀請公所、警察局、環保局及地政處召開設置協調會議，公廁和遊客中心都會一併納入討論。

交旅處表示，「觀星夕照：心靈的後花園」第二期經費約6900萬餘元，今年10月已決標，施作項目為糞箕窩溪水岸環境步道，約800公尺長，還會結合蓮花池、大榕樹、洗衫坑等景點一併整理、升級，明年也會將茶香步道納入森遊竹縣活動中，讓更多人認識湖口的新景點。