桃園占用身障車格 計費員協助告發

桃園市全市路邊汽車停車格約547格專供身心障礙者停放使用，但市府交通局發現不少專用車格常被一般車輛占用，市府決定明年起與路邊收費的委外廠商合作，路邊停車收費員不僅開單計費，也會加入檢舉占用身障車格的告發行列。若違規占用身障車格，最高可處1200元罰鍰。

桃園市目前路邊汽車停車格約2.5萬格，身心障礙者專用車格547格。雖然一般車格眾多，商圈、夜市和車站等鬧區仍經常一位難求，不時有一般民眾找不到車位，占用身心障礙者專用車格情況。

交通局指出，今年統計至12月28日數據，靠警方取締和民眾告發違規占用身障專用車格共854件，但有些民眾發現違規可能為免惹事生非而隱忍，又或者占用者在警方取締前就駛離，實際違規件數可能不只如此。

交通局長張新福說，一般車輛占用身障專用車格的情形層出不窮，為避免影響真正有需求者的使用權益，交通局與路邊收費委外廠商經過討論後達成合作共識。明年起，收費員若發現有一般車輛占用身障專用車格，將協助檢舉告發。民眾若有發現違規占用，也可向警方檢舉。

交通局說明，目前全市2.5萬格路邊停車格有1.7萬格實施收費，其中身心障礙專用車格有449席，除桃園車籍可透過收費系統清查有無身心障礙識別證外，車籍在其他縣市車輛停放在桃園市身障專用車格一定要放識別證，否則收費員會視為違規停放，拍照存證告發。