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選手將赴法國參加霹靂舞世界決賽 桃園大廟景福宮贊助10萬元

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園景福宮贊助準備參加世界霹靂舞大賽的選手。圖／桃園大廟景福宮提供
桃園景福宮贊助準備參加世界霹靂舞大賽的選手。圖／桃園大廟景福宮提供

桃園大廟景福宮鼓勵年輕人正當休閒娛樂及支持運動，長期補助及贊助相關團體。今天宣布再贊助將到法國參加2024坎城霹靂舞世界賽決賽的選手們10萬元。

景福宮主委簡征潭指出，今年9月30日補助桃園市街頭藝術總會在桃園大廟舉辦2023 Breaking News Vol.2 xBreak the floor Asia亞洲資格賽（霹靂舞比賽），經過激烈競爭，有好幾位台灣優秀選手獲得佳績，取得參加2024法國坎城霹靂舞大賽世界決賽的資格。為支持取得參賽資格的選手，特別再贊助出國比賽費用10萬元。

贊助款由簡征潭代表捐贈，副主委陳正忠、執行長李詩明及委員監事陪同，並由桃園市街頭藝術總會理事長黃俊豪代表接受，簡征潭並預祝參賽選手能獲得冠軍載譽歸國。

桃園 法國

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