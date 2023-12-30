聽新聞
test
0:00 / 0:00
選手將赴法國參加霹靂舞世界決賽 桃園大廟景福宮贊助10萬元
桃園大廟景福宮鼓勵年輕人正當休閒娛樂及支持運動，長期補助及贊助相關團體。今天宣布再贊助將到法國參加2024坎城霹靂舞世界賽決賽的選手們10萬元。
景福宮主委簡征潭指出，今年9月30日補助桃園市街頭藝術總會在桃園大廟舉辦2023 Breaking News Vol.2 xBreak the floor Asia亞洲資格賽（霹靂舞比賽），經過激烈競爭，有好幾位台灣優秀選手獲得佳績，取得參加2024法國坎城霹靂舞大賽世界決賽的資格。為支持取得參賽資格的選手，特別再贊助出國比賽費用10萬元。
贊助款由簡征潭代表捐贈，副主委陳正忠、執行長李詩明及委員監事陪同，並由桃園市街頭藝術總會理事長黃俊豪代表接受，簡征潭並預祝參賽選手能獲得冠軍載譽歸國。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言