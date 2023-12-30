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竹市環保局巧手修復二手家具 復古櫥櫃8200元標出

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市環境保護局今天攜手農業部林業及自然保育署新竹分署在將軍村舉辦「木盡其用‧二手家具再生」活動，吸引不少民眾參與同樂。圖／竹市府提供
新竹市環境保護局今天攜手農業部林業及自然保育署新竹分署在將軍村舉辦「木盡其用‧二手家具再生」活動，吸引不少民眾參與同樂。圖／竹市府提供

新竹市環境保護局今與農業部林業及自然保育署新竹分署在將軍村舉辦「木盡其用‧二手家具再生」活動，現場販售20多件巧手修復的二手家具，包括廢棄的學生桌椅、圓桌還有復古櫥櫃等全都0元起標，拍出場中最高價8200元的拍賣品為一件復古櫥櫃，為二手家具找到新主人。

市府秘書長張治祥今天代表市長高虹安出席活動，她說，環保局再生家具廠2019年起與「迴木工坊」合作，迄今修復完成約1500件家具，並感謝夥伴農業部林業及自然保育署新竹分署提供國產疏伐林木材作為原料，讓師傅來修復家具及製作文創木藝品。

張治祥也和農業部林業及自然保育署新竹分署長夏榮生2人，一起把廢棄的學生座椅使用疏伐林所產出的國產木材拼接完成修復，並在現場進行拍賣，替活動炒熱氣氛。

今天的「木盡其用‧二手家具再生」活動現場分成三大區，其中「二手家具拍賣展示區」請到拍賣達人拍賣原木家具珍品家具，民眾加碼聲此起彼落，最後共標出國產木材及二手家具製成的家具共計20件，參與民眾以100元至1500元不等價格得標實木再生家具，其中最高價拍賣品為復古櫥櫃以8200元得標。

現場還有二手家具現場修復工作坊、二手家具交換再利用平台，吸引不少民眾將家中不需要的二手家具帶來交換分享，在地修復師也協助現場修復木製家具共計36件。

夏榮生表示，很高興這次與新竹市政府合作，提供疏伐後的國產木材使用，除運用於修整回收家具，也發揮木材最大價值，提升民眾對於自然環境的重視與國產木材的有效再利用，達到資源永續的目標。

環保局指出，「迴木工坊」持續提供二手家具買賣與木藝教學，落實永續利用、資源循環的具體行動，民眾如想了解更多國產木材相關資訊，或對手作再生家具感興趣，請洽迴木工坊臉書粉絲專頁，共同落實全民綠生活。

新竹市政府祕書長張治祥（右）、農業部林業及自然保育署新竹分署長夏榮生（中）與市府環保局長江盛任展示碳循木條與再生木椅結合。圖／竹市府提供
新竹市政府祕書長張治祥（右）、農業部林業及自然保育署新竹分署長夏榮生（中）與市府環保局長江盛任展示碳循木條與再生木椅結合。圖／竹市府提供
新竹市環境保護局今天攜手農業部林業及自然保育署新竹分署在將軍村舉辦「木盡其用‧二手家具再生」活動，現場販售20多件巧手修復的二手家具，場中最高價8200元的拍賣品為復古櫥櫃。圖／竹市府提供
新竹市環境保護局今天攜手農業部林業及自然保育署新竹分署在將軍村舉辦「木盡其用‧二手家具再生」活動，現場販售20多件巧手修復的二手家具，場中最高價8200元的拍賣品為復古櫥櫃。圖／竹市府提供
新竹市環境保護局今天攜手農業部林業及自然保育署新竹分署在將軍村舉辦「木盡其用‧二手家具再生」活動，協助修復民眾損壞的家具。圖／竹市府提供
新竹市環境保護局今天攜手農業部林業及自然保育署新竹分署在將軍村舉辦「木盡其用‧二手家具再生」活動，協助修復民眾損壞的家具。圖／竹市府提供

新竹 農業部

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