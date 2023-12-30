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桃園路邊身障車格遭占用成常態 計費員明年起協助告發

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市路邊身心障礙停車格常遭一般車輛占用，為了改善，交通局與路邊停車格收費委外廠商合作，計費員明年起加入告發違規行列（示意圖）。記者陳俊智／攝影
桃園市路邊身心障礙停車格常遭一般車輛占用，為了改善，交通局與路邊停車格收費委外廠商合作，計費員明年起加入告發違規行列（示意圖）。記者陳俊智／攝影

桃園全市路邊汽車停車格約有547席專供身心障礙者使用，但交通局發現不少專用車格常被一般民眾占用，研議改善後，決定與路邊收費的委外廠商合作，明年起，路邊停車收費員不僅開單計費，也會加入檢舉占用身障車格的告發行列。交通局呼籲民眾遵守交通規則，若違規佔用身障車格，最高可處1200元罰鍰。

桃園全市目前路邊汽車停車格約2.5萬席，身心障礙者專用車格佔547席。雖然一般車格眾多，商圈、夜市和車站等人潮聚集地區仍經常一位難求，常有一般民眾找不到車位，占用身心障礙者專用車格情況。

交通局指出，今年1月至12月28日靠警方取締和民眾告發違規佔用專用車格共854件，但實際違規件數可能不只如此，因為有些民眾發現違規可能為免惹事生非而隱忍，又或者佔用者在警方取締前駛離。

交通局長張新福表示，一般車輛占用專用車格情形層出不窮，為避免影響真正有需求者的使用權益，交通局與路邊收費委外廠商經過討論，雙方達成合作共識。明年起，收費員將加入告發違規一般車輛佔用專用車格行列。

交通局補充，目前全市2.5萬席路邊停車格有1.7萬席實施收費，其中身心障礙專用車格有449席，未來除桃園車籍可透過收費系統清查有無身心障礙識別證外，車籍在其他縣市的車輛停放專用車格一定都要放識別證，否則收費員會視為違規停放，一律拍照存證告發。

另外，全市547席身心障礙專用停車格並非全部都有收費，交通局也呼籲民眾發現違規可協助告發，保障弱勢族群權益。

桃園市路邊身心障礙停車格常遭一般車輛占用，為了改善，交通局與路邊停車格收費委外廠商合作，計費員明年起加入告發違規行列（示意圖）。記者陳俊智／攝影
桃園市路邊身心障礙停車格常遭一般車輛占用，為了改善，交通局與路邊停車格收費委外廠商合作，計費員明年起加入告發違規行列（示意圖）。記者陳俊智／攝影

桃園 身障 車位

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