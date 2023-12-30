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新竹市2024年元旦重要新制一次看 生育津貼每胎發3萬元

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府彙整2024年元旦上路重要新制。圖／竹市府提供
新竹市政府彙整2024年元旦上路重要新制。圖／竹市府提供

後天就是2024年1月1日，新竹市政府今天指出，2024年新竹市將推出6項新措施，另有4項措施配合中央實施。竹市自有新措施包括新竹市生育津貼加碼至每胎3萬元、好孕專車乘車補助使用時間延長至預產期後3個月等，打造幸福「安居科技城」。

市府表示，市長高虹安上任後積極推動並落實0到6歲市府養政策，生育福利方面，2024年1月1日後出生的新生兒，父親或母親設籍竹市滿1年者可領生育津貼每胎3萬元；還有好孕專車乘車補助使用時間延長至預產期後3個月，使用範圍由原新竹縣市產檢醫療院所擴大為新竹縣市所有醫療院所，產後可使用至產後護理之家。

為保障廚工權益、穩定提供幼兒營養品質，新竹市政府調整「公立幼兒園廚工薪資」，具丙級證照者，起薪3萬2768元，晉薪至多三級，每級增200元；未具丙級證照者，起薪比照勞動部公告的基本工資，晉級薪資依原訂至多十級，每級增200元，並由各校輔導廚工取得證照。

此外，市府指出，自明年元旦起在新竹市「戶政規費多元支付」，民眾可以信用卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等行動支付方式繳納戶政規費，提升繳費便利性。

在環境維護部分，新竹市推出「新竹科學園區空氣品質維護區」第一階段管制，2024年1月2日起，自稽查日前1年內未經任一縣市環境保護局排煙檢驗合格的出廠滿3年以上柴油大客貨車，全時段禁止進入。

新竹市「虎林學區校園空品維護區」進入第二階段管制，擴大至燃油機車，2024年1月1日起，出廠滿5年以上逾期未完成最近一次排氣定期檢驗合格紀錄之燃油機車，全時段禁止進入；此外「新竹市核發挖掘道路許可收費標準」調整許可費等收費管制。

市府也配合中央多項政策，在社會福利方面，包含「6項社福津貼當月10日入帳」包含身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助，調整為當月款項於當月10日入帳。

在中央托育及勞工政策上，還有「提升托育及準公托補助」，0到2歲送托公共托育機構者，每月補助由5500元調升至7000元；送托準公共托育服務者，每月補助由8500元調升至1萬3000元；而「基本工資調升」由原本每月基本月薪資2萬6400元調整至2萬7470元，時薪由176元調整至183元。

新竹 托育 薪資 元旦

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