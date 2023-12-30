桃園中庄吊橋串景點 賞落羽松免繞路 11個月遊客已逾61萬

桃園市政府水務局近年在大漢溪兩岸打造多處親水環境，包括大嵙崁、山豬湖生態親水園區、月眉多功能草皮園區、月眉濕地等4處，以及目前正在試運轉的瑞興濕地，打造出合計100公頃河岸休閒空間。為加強景點串連，今年1月開放中庄吊橋讓自行車與行人通行，省7公里，1.5小時的步行時間繞行月眉，遊客有更多悠閒的時間，可以深度旅遊大溪的自然、人文、美食風光，至11月30日，吊橋遊客數已達61萬1769人次。

水務局長劉振宇表示，中庄吊橋是全國最長的懸索式吊橋，全長約419公尺、寬2.5公尺，出口兩側可連接既有的自行車道系統，上接石門水庫下至鶯歌直通淡水共65公里，可規畫一日低碳輕旅行，相當受歡迎。中庄吊橋東邊出口，就是著名的山豬湖生態親水園區，市民朋友可循著園區內的導引指標欣賞風景，或著藉由「山豬湖周邊濕地環教場域」FB官網，透過預約導覽方式由專業志工人員帶領解說，今年已辦理16場次計有1030人參觀導覽。另外，水務局正在興建的山豬湖二期園區也經完工預計明年年初開放，目前正在辦理驗收中，未來民眾可以藉由河階地形不同的海拔視角，眺望大漢溪美景。

劉振宇說明，為了維護中庄吊橋兩側場域的旅遊品質，市府訂定「大漢溪綠水兩岸園區管理要點」今年12月8日實施，園區的管理範圍包括大嵙崁親水園區、山豬湖生態親水園區、月眉多功能草皮園區、月眉濕地、瑞興濕地等5處，希望民眾在5處園區內不要有露宿、烤肉、擺攤等行為，而民間社團、公司借用場地舉辦活動前，先向水務局申請許可，活動結束後6小時內清潔完成，確保場地永續使用。