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竹市興學公園寵物專區啟用！有狗狗喝水區、狗便垃圾桶

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今年選定位於市區的興學公園開闢寵物專區，設有雙層防護門、狗狗喝水區等設施，今天起開放使用。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今年選定位於市區的興學公園開闢寵物專區，設有雙層防護門、狗狗喝水區等設施，今天起開放使用。記者張裕珍／攝影

新竹市為打造友善動物的城市環境，今年選定位於市區的興學公園開闢寵物專區，除了設有雙層防護門、狗狗喝水區外，亦有民眾休憩座椅、狗狗便垃圾桶及夜間照明等設施，近期完工。市長高虹安今天宣布興學公園寵物專區即日起開放使用，歡迎民眾帶毛小孩來踩點休憩。

新竹市政府今年花費108萬元在興學公園開闢寵物專區，是附屬於公園內的小型寵物區域，日前完工驗收並在今天開放使用。利用既有綠帶空間闢設寵物專區，周邊雙層防護門，讓毛小孩可以在固定範圍內跑跳，場內還有狗狗專屬喝水區、照明設備等。

興學公園寵物專區也祭出使用管理規範，提醒飼主應善盡管理之責，犬隻間應保持適當距離，若有犬隻不聽指令有相互攻擊傾向時，請立即繫上牽繩並帶離場地。並提醒飼主維持園區環境整潔，若犬隻隨地便溺未清，將依違反廢棄物清理法處1200元以上6000元以下罰鍰。

市長高虹安表示，竹市營造友善動物的有愛城市，市府團隊持續執行24小時動物保護救援及推動寵物公園規畫建置等工作，提升動物照護與福祉，更於今年11月提出「動物友善環境營造改善計畫」，獲得天下雜誌以聯合國永續發展目標SDGs舉辦「天下城市治理卓越獎」環境保護組入圍獎項殊榮。

城銷處長嚴翊琦表示，未來將與市府產業發展處、動物保護及防疫所跨局處合作，持續推動擴大辦理寵物專區腹地，或增設更多的友善寵物遊憩區，逐步達成動物友善城市構想與落實各項動物保護政策，讓竹市成市民和動物和諧生活的多元友善共融城市。

新竹市政府今年選定位於市區的興學公園開闢寵物專區，設有雙層防護門、狗狗喝水區等設施，今天起開放使用。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今年選定位於市區的興學公園開闢寵物專區，設有雙層防護門、狗狗喝水區等設施，今天起開放使用。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今年選定位於市區的興學公園開闢寵物專區，設有雙層防護門、狗狗喝水區等設施，今天起開放使用。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今年選定位於市區的興學公園開闢寵物專區，設有雙層防護門、狗狗喝水區等設施，今天起開放使用。記者張裕珍／攝影

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