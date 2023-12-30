大新竹跨年演唱會要來了 明下午4點起啟動3階段交管

2024大新竹跨年公益演唱會將於明天12月31日跨年夜在新竹市大湳雅公園登場，預估數萬人湧入活動會場。市府提醒民眾，明天下午4點起採三階段分層管制措施至元旦明年1月1日凌晨2點，範圍涵蓋大雅路、湳雅街、水田街、光華街、武陵路、鐵道路、東大路、經國路等路段，建議提早或避開活動區域提前改道，以免因交通壅塞造成不便。

2024大新竹跨年公益演唱會卡司有白冰冰、彭佳慧、安心亞、熊仔、李千娜、張涵雅、婁峻碩SHOU、U:NUS、Saturnday、艾薇、J.Sheon、張庭瑚、白安、Kevin廖柏雅、同理Zunya、陳思瑋等歌手輪番開唱，近日已有粉絲到演唱會現場「卡位」，希望近距離一睹偶像風采。

此次大新竹跨年公益演唱會也是新竹市睽違8年舉辦跨年活動，竹市警方積極整備，警察局長張素菱表示，為紓解當天大量車潮人流，將投入員警、義交、義警及民防等百餘名警民力，共同維護現場安全與交通順暢。

跨年夜當天，警方也將針對會場規畫「防踩踏小組」配合現場工作人員，於活動散場或緊急疏散引導民眾快速安全離開外，全程以CCTV即時監控、M-Police遠端串流現場影像，於市府專案指揮所掌握會場動態及周邊交通，以立即通報應處突發狀況。

警察局表示，活動會場不提供汽機車停車位，請前往參加跨年活動的民眾，多加利用接駁車前往，可於新竹火車站、南寮漁港旅遊服務中心及竹北喜來登飯店、體育場及新竹縣政府搭乘接駁車。

另外，開車的民眾建議可利用新竹火車站後站停車場、晶品城停車場及南寮漁港停車場停車，再轉搭接駁車前往會場。騎乘機車的民眾請將車停在樹林頭停車場，再步行10分鐘至跨年會場。