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蘑菇城堡公園設置圍籬 挨批失去開放空間意義

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
蘑菇城堡公園正進行改善工程，裝設圍籬管制開放時段，避免入夜嬉戲聲擾民。記者巫鴻瑋／攝影
蘑菇城堡公園正進行改善工程，裝設圍籬管制開放時段，避免入夜嬉戲聲擾民。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣竹北蘑菇城堡公園因遭居民抗議孩童嬉戲聲擾民，縣府近日加設圍籬及分貝檢測器管制，晚上8時熄燈後禁止進入，引起地方居民與遊客2派論戰；立委王婉諭認為公園使用問題應該可以有更好的折衷辦法，建議縣府觀察一段時間後評估拆掉圍籬的可能性，但新竹縣政府對此不予回應。

竹北蘑菇城堡公園因造型特殊，成熱門親子景點，許多外縣市家長也會帶孩子前去遊玩，但孩童嬉鬧聲引發附近居民反感，縣府最後在公園裝圍欄。

縣府作法引發部分家長不滿，認為公園被圍籬包圍失去開放空間意義，也難保孩子嬉戲不會撞到圍籬受傷。

立委王婉諭委託SGS台灣科技檢驗公司在12月15、16日分別進行平日與假日全天噪音檢測，發現平日分貝比假日高，且不分白天或晚間時段，全天音量落在40到65分貝之間。

王婉諭說，數據顯示噪音問題無法歸咎到孩童身上，設圍籬也無法阻隔聲音，盼縣府在圍籬裝保護軟墊，或評估是否拆除。

新竹縣產發處僅表示公園預計明年1月3日重新開放，使用時段為上午10時到晚間8時，其他時段禁止進入，開放時有分貝偵測器和跑馬燈提醒使用者注意音量，但對外界質疑與立委建議則不予回應。

新竹 王婉諭 噪音

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