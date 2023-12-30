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元旦上路 桃園婦幼局與智發會揭牌

聯合報／ 記者陳俊智郭政芬胡蓬生張裕珍／連線報導
桃園市政府婦幼發展局與智慧城鄉發展委員會明年元旦上路，市長張善政（左4）昨攜婦幼局長杜慈容（左3）與智發會主委吳肇銘（右3）等人揭牌。記者陳俊智／攝影
桃園市政府婦幼發展局與智慧城鄉發展委員會明年元旦上路，市長張善政（左4）昨攜婦幼局長杜慈容（左3）與智發會主委吳肇銘（右3）等人揭牌。記者陳俊智／攝影

2024年即將來臨，地方縣市政府多項新制上路。桃園市政府婦幼發展局與智慧城市發展委員會昨天揭牌，明年元旦上路後，將分別推動婦幼福利與桃園市民卡2.0虛實整合業務。此外，新竹縣因應高齡及失能人口成立長期照顧中心，另外提高原住民族語言能力及保留竹林更新獎勵金，而新竹市與苗栗則是編列預算鼓勵生育。

桃園市婦幼局長杜慈容曾任衛福部社會及家庭署組長、桃園市社會局副局長等要職，熟捻婦幼及衛生健康相關專業，負責管理兒童托育、健康管理、婦女職涯發展與多元族群照顧工作；智發會主委由原研考會主委吳肇銘出任，重點工作除了推動市政數位治理能力及跨局處協調，也包含市民卡2.0虛實整合。

張善政表示，因應時代趨勢，政府部門改變體制勢在必行，此為全台創舉，除了以前瞻性思維推動跨局處合作，強化數位治理，也藉由婦幼發展局將桃園打造成婦幼友善城市，希望未來能與其他縣市多多合作。

鼓勵生育方面，新竹市政府明年起每胎生育補助提高至3萬元，只要是2024年1月1日後出生的新生兒，父親或母親設籍竹市滿1年即可領取，好孕專車使用時間也延長至預產期後3個月；苗栗縣衛生局則編列預算推出「幸福苗栗好孕來」，補助民眾體外受精人工生殖技術、凍卵療程及管理費用、卵巢功能檢查、婚後孕前健康篩檢等補助。

新竹縣政府則因應人口老化及失能人口增加成立「新竹縣政府長期照顧管理中心」，由單一窗口提供縣內失能民眾完整優質且便利的長照服務。另外，新竹縣原民處明年也調高原住民族語言能力認證與原住民保留地竹林更新2筆獎勵金，推廣多元文化與促進竹林更新與健康。

新竹 桃園 生育補助

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