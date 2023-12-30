航空城拆遷補償 桃園市府再釋利多

桃園航空城計畫進入安置重建期，桃園市政府因應近2年物價變動及部分民眾希望重新檢討安置措施及補償方案，昨天宣布擬加發補助，整體補助款將從公告徵收時的521億元提高超過900億元，預估先建後遷期程也會延至2026年8月，不過方案還待行政院核定，地方民代也認為補助方案有些細節要再跟民眾解釋清楚。

航空城部分拆遷戶因不滿拆遷補償計算方式，多次拉布條向地方及中央政府抗議，引發各界關注。桃園市政府彙整拆遷戶意見和計算市府財力，與交通部民航局研商後，針對蛋白區拆遷戶部分，繼今年5月同意增加20%拆遷補償，昨天再宣布新的補償方案，包括安置街廓重建補償每坪增加3萬元與安置住宅每坪售價調降3萬元，還有優先搬遷戶的房租補助，預估6千戶受惠。

對於市府政策，議員游吾和認為仍有部分民眾權益沒被照顧到，指有些拆遷戶是在安置街廓以外的地點重建家園，為什麼沒有補助？另外，安置住宅先前訂售價是20至22萬元，現在每坪要降到多少要說清楚；議員徐其萬則說，市府釋出幅度更大的補償，相信拆遷戶會有感，不過細節還是要和說清楚，以免被誤解。

地政局表示，在安置街廓以外的地點重建家園的民眾並非沒有領到補助，目前的政策就是針對在安置街廓重建家園的民眾提供每坪3萬元的補助，否則會算不完。

另外，安置住宅不論房型，就是每坪調降3萬元，目前蛋黃區跟蛋白區的安置住宅合計1925戶，去年開放申請到現在約受理1千5百戶登記。

桃園市政府表示，航空城補償方案經2度調整，徵收總經費從原先521億元調高到900多億元，光拆遷戶補償調高就超過7成，相信在協助及保障民眾各項安置權益的原則下，能讓國家重大建設能持續推動，早日完成開發，帶動地區發展。