桃市府成立新局處 兒托、早療、孕前優生保健換人管

桃園市政府婦幼發展局與智慧城鄉發展委員會明年元旦上路運作，未來將分別負責強化婦幼照顧與優化市府數位治理能力工作。市長張善政今天攜婦幼局長杜慈容與智發會主委吳肇銘一起揭牌，強調市府資源整合更加完善，未來也會發揮一加一大於二的效用。

張善正致詞時表示，婦幼局旨在加強婦女、兒童及新住民福利照顧，輔導婦女創業爭取更好的職涯發展，同時也著眼於性別平等、婦幼身心健康等工作。智發會則是整合研考會與資科局，過去資科局礙於行政制度與倫理，不便介入其他局處對於發展智慧城市的政策，但與研考會整合後，有了研究與考核名義，能跨局處協調工作，是將桃園打造成移居、安居城市必經之路。

婦幼局長杜慈容曾任衛福部社會及家庭署組長、桃園市社會局副局長等要職，對於未來，她著眼性別平等、婦女權益及少子化3項議題，除了孕前優生保健、擴充早療資源及幼兒專責醫師制度，也要幫助婦女順利返回職場。

智發會主委吳肇銘表示如何善用科技人工智慧、大數據和雲端計算強化市政治理能力是未來重點工作，桃園市民卡2.0的虛實整合就是明年目標之一。他坦言整合工作不容易，但努力做到最好，希望未來人手一機的智慧時代，民眾就像登入網站平台一樣，輸入帳號密碼就能享有市民卡福利和申辦市府相關業務。

張善政說，婦幼局及智發員會象徵市府資源整合更加完善，建立局處間更暢通的管理方式，發揮一加一大於二效用，期許2位首長展現潛力，讓全台看見因應體制做出機動性的改變是所有政府要走的正確道路。