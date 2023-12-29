桃園青資委員提案體育、教育2計畫 張善政這樣給答案

桃園青年局青年諮詢會今舉行優點子提案暨成果發表會，會中向桃園市長張善政提教育及體育2方面提案，張善政表示，2項提案都相當受用，不僅與市政方向吻合，若將青年創意導入市政各個層面，相信能讓政策執行過程與相關措施更面面俱到。

青年局長侯佳齡說，青年局青資委員為青年局徵選16至40歲青年，透過青諮會為市府與青年的對話平台，今座談以未來藍圖為主軸，青諮委員分享「提供基層運動，提升全民運動風氣」、「教育共創台灣美好未來」等2項提案。

張善政也針對委員回應，青年提案內容有許多好點子，且切合市政方針，將納入優化市政服務的參考。以體育方面來說，目前市府針對最需要運動的長者族群，規畫敬老愛心卡加值回饋福利政策，除了到運動中心免費，還可以累積運動點數，並計畫多舉辦親子面向的運動比賽，提升全民運動風氣。

關於教育方面，張善政說，由於資訊越發普及，小朋友的心智發展有提早成熟的趨勢，適合就學年齡也提早，因此今年市府推動5歲幼兒教育助學金，減輕家長負擔。今年夏天也舉辦多面向夏令營，提供學生更多暑假活動的選擇，未來也計畫設立桃園市立空中大學，讓民眾突破空間的障礙，更方便學習。

張善政表示，未來會繼續擴編青年諮詢會，並擴大辦理優點子提案，邀請更多年輕人參與，廣納更多的創意，讓市政與青年更深一層結合、深化青年公共參與。

青年局表示，今年也實際提供20萬元經費，讓青資委員成立Podcast討論桃園議題，目前已錄製8集，可上各大平台聆聽。