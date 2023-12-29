竹市1.1億元社宅包租代管標案大逆轉 爭議廠商被剔除

新竹市1.1億元社會住宅包租代管標案今年9月在決標後爆發爭議，得標廠商之一匯創管理顧問公司被質疑沒有實績，卻獲評委排序第一，最後擠下星鴻公司拿到標案，星鴻不服提出異議。竹市府都發處重新召回評委討論，經委員會議決評分差異性較大的廠商，無法評定為最有利標廠商，也代表原本得標的匯創管理顧問公司被剔除。

新竹市政府社會住宅包租代管第四期計畫今年6月26日上網、9月5日決標，由於後續經投標廠商提出異議，行政院公共工程委員會在11月份經認定後，認為市府評選不合規，要求市府撤銷星鴻對評選不服提出異議遭市府駁回的處分。

市議員楊玲宜緊追此案，她表示，市長高虹安市長在11月份面對民進黨團總質詢時，親口承認竹市社會住宅包租代管標案的評選會議「確實有瑕疵」，將依照行政院公共工程委員會的函文補正程序。但實際上早在公共工程委員會第一時間的函文，就很清楚回應，該評選過程確實有明顯分數異常落差，並要求市府應該要重新檢視此案。

楊玲宜認為，新竹市政府在第一時間的回應卻是無視於工程會的建議，更是揚言要提告該陳情廠商不實指控，如今發函表示要剔除有爭議的得標廠商，是間接承認在評選過程就是有評選不公、有瑕疵。她呼籲高虹安應該主動將此案移送政風單位調查。

依據市府最新函文說明，經評選會議委員依採購評選委員會審議規則第六條議決，此標案由兆基管理顧問新竹分公司與大管家租賃住宅代管公司為最有利標廠商，匯創管理顧問公司與星鴻公司為無法評定最有利標廠商，也就是得標廠商從3個下修為2個。

市府都發處指出，依據工程會11月6日判斷書及12月7日函示，市府依採購評選委員會審議規則第6條另為適法處置，經委員會議決，同意維持無差異的廠商原評選結果，但差異性較大的廠商無法評定為最有利標廠商，將遵照委員會決議，依法依規辦理。

都發處也說明，市府辦理「112年度新竹市社會住宅包租代管計畫」，協助青年及弱勢族群在社會能順利起步，為使竹市包租代管契約進行順利，避免影響今年度包租代管案件申請，後續將依採購評選委員會的議決結果，盡速與廠商依契約辦理相關程序。