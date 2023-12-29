張善政年前送大禮！啟用一場館供市民安心育兒 提供0至6歲親子服務

桃園平鎮一號親子館為利用平鎮一號社宅空間，提供0至6歲育兒親子服務，親子館今啟用並舉行開幕活動，桃園市長張善政出席表示，平鎮一號親子館是平鎮區第3處親子館，也是桃園第23處親子館，目前全市還有8處親子館正如火如荼籌備中，期盼明年陸續啟用，為民眾朋友打造優質、友善的育兒環境。

平鎮一號親子館為平鎮一號社宅內空間，坐落於平鎮大興街66巷，生活及交通機能便利，館內規畫0至2歲寶寶專區、閱讀區、建構區、繪圖區、益智區及攀爬區，也提供0至6歲育兒親子相關活動，包括親職講座及遊戲空間，並連結社區資源推動外展服務，協助家庭育兒教養諮詢及指導。

張善政表示，很高興在歲末年終之際啟用平鎮一號親子館，送給平鎮市民最好的新年禮物，同時市府有責任提供安全、舒適的親子空間，也費心徵選委託財團法人成長文教基金會辦理營運，將提供專業在地的育兒服務資源，未來市府會繼續努力，在桃園各區新增親子館據點。

社會局長陳寶民說，市府致力於推動各項友善育兒政策，並藉由親子館服務支持家庭育兒，育兒家庭可運用「桃園育兒資源網」網站內提供所有桃園親子館的活動連結，民眾可自由選擇喜愛的項目報名，讓家長一站式獲取育兒相關資訊。