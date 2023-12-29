快訊

國三生割頸案外案？招魂隔天8男校門口叫囂 與涉案少女有這層關係

張善政年前送大禮！啟用一場館供市民安心育兒 提供0至6歲親子服務

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園平鎮一號親子館為利用平鎮一號社宅空間，提供0至6歲育兒親子服務，親子館今啟用並舉行開幕活動。圖／桃市府提供
桃園平鎮一號親子館為利用平鎮一號社宅空間，提供0至6歲育兒親子服務，親子館今啟用並舉行開幕活動。圖／桃市府提供

桃園平鎮一號親子館為利用平鎮一號社宅空間，提供0至6歲育兒親子服務，親子館今啟用並舉行開幕活動，桃園市長張善政出席表示，平鎮一號親子館是平鎮區第3處親子館，也是桃園第23處親子館，目前全市還有8處親子館正如火如荼籌備中，期盼明年陸續啟用，為民眾朋友打造優質、友善的育兒環境。

平鎮一號親子館為平鎮一號社宅內空間，坐落於平鎮大興街66巷，生活及交通機能便利，館內規畫0至2歲寶寶專區、閱讀區、建構區、繪圖區、益智區及攀爬區，也提供0至6歲育兒親子相關活動，包括親職講座及遊戲空間，並連結社區資源推動外展服務，協助家庭育兒教養諮詢及指導。

張善政表示，很高興在歲末年終之際啟用平鎮一號親子館，送給平鎮市民最好的新年禮物，同時市府有責任提供安全、舒適的親子空間，也費心徵選委託財團法人成長文教基金會辦理營運，將提供專業在地的育兒服務資源，未來市府會繼續努力，在桃園各區新增親子館據點。

社會局長陳寶民說，市府致力於推動各項友善育兒政策，並藉由親子館服務支持家庭育兒，育兒家庭可運用「桃園育兒資源網」網站內提供所有桃園親子館的活動連結，民眾可自由選擇喜愛的項目報名，讓家長一站式獲取育兒相關資訊。

桃園平鎮一號親子館為利用平鎮一號社宅空間，提供0至6歲育兒親子服務，桃園市長張善政出席親子館啟用開幕活動。圖／桃市府提供
桃園平鎮一號親子館為利用平鎮一號社宅空間，提供0至6歲育兒親子服務，桃園市長張善政出席親子館啟用開幕活動。圖／桃市府提供
桃園平鎮一號親子館為利用平鎮一號社宅空間，提供0至6歲育兒親子服務，親子館今啟用並舉行開幕活動。圖／桃市府提供
桃園平鎮一號親子館為利用平鎮一號社宅空間，提供0至6歲育兒親子服務，親子館今啟用並舉行開幕活動。圖／桃市府提供

親子 育兒 張善政 桃園

延伸閱讀

原住民族語言傳播大樓上梁 預計114年下旬啟用

張善政體驗自動導航曳引機 肯定新屋蔬菜產線高效能

桃園捷運工地旁天坑深夜搶修完成 張善政曝：像無底洞

就職週年 張善政：4願景6領域打造桃園成國際級都市

相關新聞

桃園星際城STAR UP跨年晚會將登場 桃警提醒避開這尖峰時段

為紓解元旦3天連續假期車潮，桃園市警察局針對交流道、風景區、運輸站等周邊重要路口訂定交通疏導計畫，希望減少用路人行車時間...

因車禍下半身癱瘓…脊髓損傷者成咖啡師 人生再度有希望

8年前因車禍受傷的33歲的胡言旗及29歲的機車維修師林凱程也因車禍下班身癱瘓，2人皆被轉介至勞動部桃竹苗分署開辦的，多元...

勸募寒冬…幸福狗流浪中途之家 義賣新年禮盒滯銷

勸募寒冬！位在苗栗縣通霄鎮五南里的幸福狗流浪中途之家，歷經房東毒狗事件後準備遷移，今年申請興建私人收容流浪犬舍，日前縣府...

宛如不夜城！竹市後站夜市重啟首日 湧1.5萬人朝聖

新竹市「後站夜市」睽違6年昨晚重啟試營運，雖然天候不佳，但仍吸引1.5萬人朝聖，市府今天公布現場空拍照，後站夜市燈火通明...

竹市香山區定點臨托上路 高虹安：一區一臨托達標

新竹市政府為滿足各區家長托育需求，今年在香山親子館增設臨托空間，即日起推出臨時托育照顧服務。市長高虹安今天出席香山區定點...

桃園龍慈路延伸台66今開工 未來可縮短15分鐘車程

桃園市府打造中壢龍岡地區快速連結至台66線的延伸計畫，其中都內段龍慈路與龍岡路三段路口至營德路段已於2020年5月完工通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。