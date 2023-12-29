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因車禍下半身癱瘓…脊髓損傷者成咖啡師 人生再度有希望

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
林凱程待計畫屆滿後，剛好中心的咖啡工作室有職缺可以轉為留用挑戰咖啡烘焙工作，經過3年努力成為可以獨當一面的咖啡烘焙師。圖／勞發署桃竹苗分署提供
林凱程待計畫屆滿後，剛好中心的咖啡工作室有職缺可以轉為留用挑戰咖啡烘焙工作，經過3年努力成為可以獨當一面的咖啡烘焙師。圖／勞發署桃竹苗分署提供

8年前因車禍受傷的33歲的胡言旗及29歲的機車維修師林凱程也因車禍下班身癱瘓，2人皆被轉介至勞動部桃竹苗分署開辦的，多元就業開發方案執行機構桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心，擔任訪視員助理，計畫期滿後，胡言旗順利流用成為頸髓訓練老師，而林凱程則在中心內咖啡室學習成為1名咖啡烘焙師。

胡言旗原從事建築業，8年前於返家途中發生車禍導致頸髓損傷，後續經由就業中心推介來到脊損中心擔任訪視員助理，待計畫屆滿後，胡言旗順利留用成為正式人員，擔任中心頸髓訓練老師，目前他仍在大學夜間部持續進修，希望未來能發揮自身的能力，持續為更多脊損者提供協助。

而林凱程過去擔任維修師傅，在某次工作途中發生車禍導致下半身癱瘓，在復健結束後，透過就業中心推介至脊損中心擔任訪視員助理，並陸續參加同儕支持員課程，計畫屆滿後，剛好中心的咖啡工作室有職缺可以轉為留用，林凱程挑戰咖啡烘焙工作，經過3年努力成為可以獨當一面的咖啡烘焙師。

脊損中心藉由多元就業開發方案進用弱勢就業者成為訪視員助理，歷年來已協助1539名脊髓損傷者提升自理能力。勞動部政務次長許傳盛前往訪視也說，中心透過方案成功進用弱勢失業者協助訪視員助理工作，不僅為失業者提供在地就業機會，更透過持續留用10名人員，使其發揮自身價值。

桃竹苗分署長林淑媛說，每位計畫進用人員依據每小時公告基本工資，發給工作津貼，每月不得超過150小時。今年度分署補助轄區內93個民間團體，進用超過500名弱勢失業者，其中9家社福機構提供27名進用人員協助各項工作，這不僅為失業者提供寶貴的就業機會，同時也透過這些社福機構培訓人員提升再就業能力，實現雙贏局面。

胡言旗左2）透過桃竹苗分署多元就業開發方案順利蛻變為頸髓訓練師。圖／勞發署桃竹苗分署提供
胡言旗左2）透過桃竹苗分署多元就業開發方案順利蛻變為頸髓訓練師。圖／勞發署桃竹苗分署提供

咖啡 失業 車禍 職缺

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