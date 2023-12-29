勸募寒冬！ 幸福狗流浪中途之家義賣新年禮盒也滯銷
勸募寒冬！位在苗栗縣通霄鎮五南里的幸福狗流浪中途之家，歷經房東毒狗事件後準備遷移，今年申請興建私人收容流浪犬舍，日前縣府已核准通過，預計年後動工，未來將成為全台第3家、中台灣首家的合法私人收容浪浪犬舍；不過，負責人陳淑娟憂心說，近年因景氣不佳，很擔心後續資金難以陸續到位，影響到興建進度。
陳淑娟說，新建犬舍選址在坪頂里，內外空間占地400坪，初期規畫可收容百隻浪浪，總預算約1200萬元，龐大預算缺口仍有賴各界及愛狗人士善心捐款，線上勸募作業即將下月起開始，但景氣差真的會影響到勸募情況。
她以義賣的新年禮盒為例說，幸福狗園目前收容流浪犬貓共約300隻，每年的過年禮盒義賣收入是幸福狗協會救援照顧流浪貓狗的主要開支來源。但今年訂單是歷年來最差，預售4000盒，至今僅有預購1000盒左右，離最後出貨只剩下一個月，但還賣不到三分之一，真的擔心血本無歸。
她說，義賣的麻荖、牛軋餅、鳳梨酥新年禮盒，所有收入都將投入浪浪救援龐大的醫療跟飼料支出，考量景氣差、物價漲，今年還特別想辦法降低單價，讓大家能減少送禮壓力又能同時做愛心，不過訂購情況仍不盡理想，希望大家多幫忙分享推廣訂購，給浪浪溫暖渡過這個寒冬。
另外，入冬的海邊早晚溫差大，不時的低溫讓狗場的老狗們更辛苦，有時會因心臟問題或新血管疾病，造成突然癱軟，呼籲大家在除舊佈新之際，可以暖心捐助，將舊毛毯、棉被、涼被捐給狗狗們好過冬。
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