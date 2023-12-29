聽新聞
test
0:00 / 0:00
五峰鄉國有地遭占搭違建！新竹縣府強制拆除 要求恢復土地
新竹縣政府今天表示，獲報五峰鄉的1處國有地遭蕭姓民眾占用，甚至違法搭建鐵皮建築，昨天執行強制拆除，並依區域計畫法處新台幣6萬元罰鍰，也要求改善恢復土地原狀。
新竹縣政府今天發布新聞稿指出，7月間獲報五峰鄉1處原住民保留地（為國有地）遭蕭姓民眾占用蓋違建，經五峰鄉公所現場勘查，現場有新建3棟鐵皮建築未經申請，確認是違建，立即張貼公告勒令停工並限期改善。
縣府說，後續在8月間，這名蕭姓民眾竟無視停工公告仍繼續施工，縣府即排定強制拆除。
縣府表示，28日縣府至現場強拆，共3棟鐵皮建築，面積約450平方公尺，工務處與拆除廠商到場後，直接以怪手機具打穿外牆，拆除屋頂、隔間牆、樓地板等，達不堪使用程度。
縣府指出，蕭姓民眾稱是替國軍樂山基地的人員興建員工宿舍，但遲遲提不出相關證明和申請程序，被縣府勒令停工後，也沒有相關補件申請，因此縣府依法執行強制拆除。至於行為人涉嫌占用國有地的部分，已由檢方調查釐清中。
縣府說，蕭姓民眾因違反土地使用，將由地政處依區域計畫法處6萬元罰鍰，並限期改正、恢復土地原狀，預計明年1月複勘，若未改善就加重處罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言