航空城安置街廓重建1坪補3萬元 安置住宅每坪降3萬元

桃園市政府新聞處今天下午表示，針對航空城居民希望檢討重建安置措施及建物補償等訴求，市府地政局等相關單位彙整拆遷戶意見，邀集交通部民航局共同研商，務實檢討目前各項補償及安置措施，雙方已經有再增加補償的共識，尤其針對拆遷戶關切的安置街廓（重建）補償，決定只要在期限內達到重建比率的要求，每坪補償3萬元；安置住宅每坪也會調降3萬元，加上其他數十萬元到百萬元不等的補償，表現市府照顧拆遷戶的誠意。

地政局表示，航空城蛋黃蛋白區安置住宅蓋了1925戶，去年受理約1500戶登記；安置街廓配置3000個單元，會有有多少戶要看到時候申請重建案的量，以建坪為補助單位。

桃園市政府表示，整體期程經過檢討，先建後遷完成的時間初步調整至115年8月，不過相關的期程調整還要提報行政院做最後的確認。一旦中央同意後，原先521億元的公告徵收經費在111年就提高至730億元，這次再釋出更多的補償，航空城徵收經費會再提高，超過900億元，其中拆遷戶補償就提高超過70%，市府希望協助及保障民眾各項安置權益，也讓國家重大建設能持續推動，早日完成開發，帶動地區發展。

不過航空城開發區在地議員游吾和強調，市政和府提到新措施利多有些是之前行政院已經宣布要做的，雖然這次提到安置街廓重建每坪補助3萬元，安置住宅售價每坪降3萬元，但是有些拆遷戶在安置街廓以外的地點重建家園，為什麼沒有補助？還有，前市府已經訂出安置住宅每坪20萬至22萬元的售價，張善政市府要降價3萬元，要降到每坪17萬元還是19萬元要說清楚。地政局說明，安置住宅降3萬元以6、7月跟拆遷戶說明的各種房型為準。

另一位在地市議員徐其萬指出，張善政市長10月底對拆遷戶提出5點承諾，後來里長們一直認為市政府沒說清楚，他和涂權吉議員頻頻連絡市府，並安排局處甚至市長聽地方心聲，如今市政府有釋出更明顯的善意希望讓拆遷戶有感，不過細節要說清楚，同時多聽地方上的意見和溝通，以免被誤解。

桃園市政府表示，目前研擬加發的補助，包含加發建物補償費及自拆獎勵金合計20%的住家房屋補助、安置街廓重建協助金、加發建物補償費15%的配合加速開發獎勵金、調降安置住宅售價及差額補貼門檻、以及放寬安置住宅承購對象等措施，補助方案簡要說明如下：

一、建物補償費加上自拆獎勵金加發20%住家房屋補助費。 二、安置街廓重建如在公告期限內完成2樓建築並且最後取得新建建物使用執照者，及完成舊有建物自拆者，初步以每坪補助3萬元，並另訂定一定的補助上限。 三、安置住宅配售價以112年公告的配售價，每坪調降3萬元辦理，後續將訂定配套規範。另原考量較小坪數及較為弱勢家戶權益的差額補貼門檻另訂。 四、尚未搬遷的居民，除按照先建後遷的原則，如提前在政府公告的時間前完成建物搬遷及安置者，以徵收當期建物補償費或救濟金的15%加發配合加速開發獎勵金。 五、已經先行優先搬遷或自願優先搬遷的安置戶，依照延後的期程，規劃合法建物再加發1筆50萬元的房租補助費，非合法建物則為45萬元。 六、安置戶配售安置住宅得依實際居住或貸款需要，在簽約完成後，得讓與配偶、直系血親或二親等內旁系血親，且市府將加強與12家金融業者合作，請業者提供優惠房屋貸款、土地（建築）融資貸款方案。 七、安置住宅配售如有剩餘，在一定期間內，提供需要的居民在搬遷的過程作為中繼住宅使用，免收房屋租金。