影／苗栗𪹚龍將邁入第26年 擴大規模要將台3線幻化為龍
苗栗客庄重大元宵節慶𪹚龍系列活動明年將邁入第26年，且逢龍年，苗栗市公所將擴大辦理並結合浪漫台3線及山線地區的農特產及觀光特色安排節目，市公所上午在縣府大廳辦「祥龍飛躍台三線、苗農好禮九龍會」記者會宣傳，熱情邀約全國民眾到苗栗參加(𪹚)龍活動。
苗栗市長邱鎮軍表示，𪹚龍民俗與山線鄉鎮民眾生活息息相關，孕育出底蘊深厚的𪹚龍文化，山線有10鄉鎮9個農會，山川秀麗、物產豐饒，包括頭份黑豆、三灣梨露、南庄酸菜、獅潭仙草、頭屋茶葉、苗栗紅茶、公館紅棗、大湖泰安草莓、卓蘭椪柑，特產數不勝數；為將在地優質農產藉由節慶拓展能見度，因此明年𪹚龍要將台3線幻化為龍，呈現在地特色，歡迎民眾到苗栗看𪹚龍，順道遊台3線，藉由節慶帶動農產銷售。
明年𪹚龍邁入26周年，系列活動2月將陸續登場，「祥龍巡庄」2月13日年初四在卓蘭峩崙廟、大湖酒莊，14日年初五在頭份永貞宮、頭屋文德宮等廟埕廣場，並安排祥龍祈福藝文展演；2月18日年初九在玉清宮廣場辦祥龍點睛及貓裏客家龍競技，參與神龍祈福陣的民眾可獲點睛福卡紀念組，可在卡上體驗「點睛」，並寫下新年願望。
明年𪹚龍有一大變革，2月23日民俗踩街路線起點將改從苗栗高中旁的府前路出發，經市公所再一路行進至府東路後轉至縣府路，終點為縣府廣場，專業藝文踩街團隊及定點社區團隊多達40支，路線集中縮短後，可提高整體精彩度。
𪹚龍之夜2月24 日正月十五在河濱公園登場，除龍隊輪番上陣接受鞭炮強大火力炸龍，還有文創劇「龍王會」，火龍舞劇也有升級版演出，要帶給民眾獨特視覺震撼，26日正月十七將於五文昌廟辦化龍返天儀式。
迎接𪹚龍，苗栗市街道景觀布置將在元月亮麗登場，苗栗火車站西站有「金龍寶藏」閃耀整片通道，廣場旁的客家龍神壇有「與龍共舞」造景，東站有「神龍騰躍」，中正路有五彩繽紛的「龍飛鳳翔」、「花現苗栗」。
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