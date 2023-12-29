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親子公園成寵物公園？竹北蘑菇城堡公園再起爭議

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北蘑菇城堡公園正在進行改善工程，裝設網狀圍籬管制開放時段，避免孩童入夜嬉戲聲擾民。記者巫鴻瑋／攝影
竹北蘑菇城堡公園正在進行改善工程，裝設網狀圍籬管制開放時段，避免孩童入夜嬉戲聲擾民。記者巫鴻瑋／攝影

竹北蘑菇城堡公園因遭居民抗議孩童嬉戲噪音擾民，竹縣府近日展開施工加設圍籬及分貝檢測器，卻反而引起家長不滿，批評親子公園架圍籬宛如變成寵物公園，立委王婉諭今召開記者會，提出音量檢測報告，認為噪音並非孩童嬉戲造成，應進一步讓各方討論有效解決辦法。

新竹縣府產發處表示，公園內圈遊戲區已完成設置網狀圍籬，預計明年1月3日重新開放，未來公園採時段管制，晚上8點後公園將關燈並禁止民眾進入遊戲區，同時增設分貝偵測器、夜間看板跑馬燈提醒民眾注意音量。

不過公園架設圍籬作法卻引發兩派論戰，居民控訴噪音已嚴重影響生活品質，希望改善後能降低公園嬉戲噪音，但常帶孩子前去遊玩的家長也不滿，認為公園被圍籬包圍已失去意義，更像是監獄或寵物公園，難保孩子嬉戲時不會撞在圍籬上而受傷。

王婉諭委託SGS台灣科技檢驗公司在12月15、16日分別進行平日與假日的全天式噪音檢測，發現平日分貝比假日還高，且不分白天或晚間時段，全天均能音量落在40到65分貝之間，並無遭指超過90分貝情況。

王婉諭認為，數據顯示噪音問題根本無法歸因到孩童身上，公園周遭存在不少建築工地等，即便公園內沒有任何孩子嬉戲，縣政府架設的分貝計也已顯示達45到50分貝，希望縣府不要在沒有合理科學證據下，將噪音問題歸咎於孩子，且設置網狀圍籬根本無法阻隔聲音，又可能導致孩子玩樂時受傷。

竹北蘑菇城堡公園正在進行改善工程，裝設網狀圍籬管制開放時段，避免孩童入夜嬉戲聲擾民。記者巫鴻瑋／攝影
竹北蘑菇城堡公園正在進行改善工程，裝設網狀圍籬管制開放時段，避免孩童入夜嬉戲聲擾民。記者巫鴻瑋／攝影

噪音 王婉諭 寵物 親子

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