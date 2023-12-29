雙北敬老、愛心卡搭機捷 113年起適用折抵優惠
桃園大眾捷運股份有限公司今天表示，明年元旦起，台北市及新北市核發的敬老卡、愛心卡將加入桃園機場捷運線搭乘優惠範圍，原有5折優惠不變，另外還能折扺點數最高可達30點。
桃捷公司今天發布新聞稿表示，明年元旦起，持有雙北巿政府核發敬老卡、愛心卡的民眾可以多一個選擇，輕鬆悠遊在北北桃健全的捷運路網。
桃捷公司說明，台北市及新北市核發的敬老卡、愛心卡，持卡人每人每月有480點的點數，是由巿政府的社福點數支付。
桃捷公司舉例，從A9林口站出發往A1台北車站，單趟車資新台幣70元，因敬老卡、愛心卡享有5折搭車優惠，這趟車資打折後只需35元，而35元的車資再由雙北市府的社福點數支付30元，等於持卡的乘客實際只支付了5元，相當划算。
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