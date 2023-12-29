桃竹苗元旦升旗 有吃有玩拿好禮

桃竹苗元旦升旗活動推陳出新。竹市府昨公開三大限定好康活動，包含早安市集、趣味互動闖關攤位和「好運龍總來」；竹縣府準備高達190公分巨大扭蛋機、3款打卡背板及3組表演團體現場演出，另發限量2800份升旗紀念品、500顆扭蛋 。

竹市元旦升旗典禮在市府前廣場舉辦，除安排一系列表演與音樂饗宴，還元旦限定「早安市集」、趣味互動闖關攤位，完成指定任務即可獲得「元旦限定運動護腕」及「好運龍總來」戳戳樂活動，只要參加就有機會戳中限量「早餐折抵金」。

竹縣也在府前廣場舉辦元旦升旗活動，邀請中華國際熱愛大自然促進會總會、MIKI兒童街舞工作室、赫跆拳道運動館演出，由竹縣海軍陸戰隊退伍軍人協會擔任舉旗手，迎接國旗進場，接續由泰雅之聲合唱團4名成員、2名兒童擔任國歌、國旗歌領唱。

桃園市政府擴大到13個行政區都辦元旦升旗，桃園區主題「活力向前、龍耀桃園」為主題，在府前廣場邀金曲歌王殷正洋、國旗達人張老旺和建德國小合唱團領唱國歌，陸軍專科學校戰鼓隊演出及新興高中學生搖起巨幅國旗，民政局準備「活力包+活力繩」送給民眾。

苗栗縣政府元旦升旗今年首次改到竹南運動公園，有竹南鎮新南社區舞蹈班、健身教練帶動跳，泰雅族歌手阿智Zpower、山佳太鼓團及氣球天使等人表演，當天限量發放摸彩券、小國旗、國旗風車及貢丸湯、爆米香，獎品有iPhone 15、50吋電視等獎項。