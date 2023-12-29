中央暫緩分區輪灌 桃園全面復耕

明年因台灣大多水庫近滿庫，中央暫緩實施大區輪灌制度。桃園市農業局昨指出，原本停灌影響範圍為桃園南區新屋和過嶺、八德等地區，暫緩實施對專業耕作者和種稻實耕者有利，尤其桃園代耕業盛行，可避免代耕失業；市府原本明年元旦過後開始下鄉受理農民1期稻作申請休耕，暫緩分區停灌等於全面復耕，預估申請休耕的情形會大幅減少。

農業局表示，農業部10月底考量全國重要供應農業用水的水庫都已接近滿庫，有意暫停農田水利署規畫的大區輪作措施，農糧署11月中旬行文各縣市政府確定暫緩實施大區輪作，不過還是有農民觀望，農業局會加強宣導中央確定暫緩大區輪灌輪作。

鑑於大區輪作措施暫緩實施後，為避免原已配合於111年第1期作參與大區輪作的農地，明年因受基期年農地稻作四選三限制，無法申報繳交第1期作公糧，影響農民權益，同時針對111年第1期作大區輪作區域，專案放寬同意申報繳交113年第1期作公糧；但自113年第2期作起，仍應符合前3期作，至少須有1個期作辦理種稻以外措施，始得申報。

有專業耕作者指出，中央暫緩大區輪作固然和水庫近滿水位有關，不過早在8、9月間專業耕作者就串連各縣市發起連署，要求政府不能再用休耕或輪灌的方式管制種稻，否則他們這幾年收入連著大幅減少，生計已受影響，既然水庫不缺水，就要照顧農民生計。

農業局說明，桃園明年1期稻作確定可全面復耕，原本要停灌的新屋區和八德，與部分楊梅、新竹縣新豐等灌區不用休耕，大園的苗場已接到約18萬箱的稻作秧苗訂單，可供720公頃使用，耕作者都開始準備明年1、2月整田後插秧。

市府也說，氣候環境難以預料，近年持續推廣低耗水作物，靈活利用土地，增加農民收入。