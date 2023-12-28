石門水庫走過一甲子 60周年慶系列活動將開跑
桃園石門水庫於1964年竣工，明年即將邁入營運60周年，北區水資源分署今舉辦「石門水庫60周年慶啟動記者會」，宣告系列慶祝活動正式展開，與民眾共同見證這國家級土木文化資產一路走過的篳路藍縷。
石門水庫為北部地區重要民生用水中心，更發展觀光，園區內風光明媚，四季都有不同風情，是許多民眾熱愛休假休憩地點，良好水質還養出許多活魚，民眾到訪還能大啖美味。
北水分署表示，石門水庫60周年慶系列活動，包括「2024石門水庫一甲子全國攝影大賽」、「水心所欲！2024 石門水庫營運60周年社群媒體內容創作大賽」、「庫泥燒彩繪活動」、「阿姆坪防淤隧道走讀」、「假日汲汲市集」及「石門水庫60周年主典禮」等活動，同時將出版紀念文集，將水庫營運60年的重要珍貴紀錄永久留存。
北水分署，今也邀請大溪內柵國小學生參與「庫泥燒北水酷」彩繪，並與淡水河流域水環境教育聯盟共同簽訂MOU跨域合作，喚醒大眾對水議題的關注。今分署環教志工老師帶來「阿姆坪防淤隧道」走讀之旅，讓民眾透過不同角度認識石門水庫。
北水分署說，邀請民眾踴躍參與石門水庫60周年系列慶祝活動，共同展現創意，共創慶典盛事，同時深入了解水庫60年璀璨的歷史，相關資訊請關注「好漾北水」facebook粉絲專頁。
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