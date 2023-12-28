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評估財政可負擔 桃園清潔隊員獎金全面調高追溯至本月

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府決定全面調高清潔隊員清潔獎金與駕駛安全獎金。圖／桃園市環保局提供
桃園市政府決定全面調高清潔隊員清潔獎金與駕駛安全獎金。圖／桃園市環保局提供

環境部本月初宣布清潔隊員清潔獎金與駕駛安全獎金分別調高至1萬元和1千5百元，但由於財源必須地方政府自籌，曾經引發話題，被質疑「中央請客、地方買單」；桃園市環保局原考慮依考核分級距加發獎金，但今天拍板直接調高獎金至天花板，適用辦法的生效日也追溯本月1日，盼藉此激勵清潔隊員士氣與工作量能。

環境部今年向行政院提報「地方機關清潔人員清潔獎金支給要點」及「地方機關環保車輛駕駛安全獎金支給要點」修正草案，將清潔獎金從每月8千元調高到1萬元，清潔隊駕駛安全獎金也從每月6百元調升到1千5百元，而行政院於11月30日核定，辦法自12月1日生效。

獎金調高消息引發地方議論，許多地方政府為財源傷腦筋。桃園市環保局評估獎金調高需要1.14億元，但明年度預算未編列這筆款項，原本打算按考核分級距加發，但本月中旬北北基桃環保局長開聯席會議，桃園參考雙北全面加發，再考量本身財政尚有餘裕，最後決定全面發放。

桃園市環保局清潔隊大隊長林立昌表示，今年度財政尚有餘裕，發放獎金沒有問題，明年預算雖然沒有編列，但會努力找財源，不會虧待清潔隊員。

環保局補充，桃園近3千名清潔隊員除了不分晝夜、風雨無阻地替民眾收運垃圾、廚餘外，還須負責市容整潔維護、資源回收、小廣告清除、疏通水溝、環境消毒等，工作相當繁忙，每逢颱風過後，更以最快速度清除倒塌路樹、掉落招牌等，為激勵清潔員、體恤其辛勞，經評估市府整體財政狀況。明年度獎金預算不足部分可能先向桃園市議會提墊付案，待編列後年預算時轉正。

桃園市政府決定全面調高清潔隊員清潔獎金與駕駛安全獎金。圖／桃園市環保局提供
桃園市政府決定全面調高清潔隊員清潔獎金與駕駛安全獎金。圖／桃園市環保局提供
桃園市政府決定全面調高清潔隊員清潔獎金與駕駛安全獎金。圖／桃園市環保局提供
桃園市政府決定全面調高清潔隊員清潔獎金與駕駛安全獎金。圖／桃園市環保局提供
桃園市政府決定全面調高清潔隊員清潔獎金與駕駛安全獎金。圖／桃園市環保局提供
桃園市政府決定全面調高清潔隊員清潔獎金與駕駛安全獎金。圖／桃園市環保局提供

桃園 行政院

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