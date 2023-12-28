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桃園跨年卡司加碼AcQUA源少年將亮相 觀旅局建議民眾採這些交通路線

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市觀光旅遊局今天宣布男團「AcQUA源少年」也將在晚會亮相，傳遞屬於他們的超能量青春感。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市觀光旅遊局今天宣布男團「AcQUA源少年」也將在晚會亮相，傳遞屬於他們的超能量青春感。圖／桃園市觀旅局提供

「2024桃園星際城STAR UP」跨年晚會31日晚間將在高鐵桃園站前廣場舉行，演唱卡司除了動力火車、丁噹、熊仔和韓團N.Flying的李承協、柳會勝，桃園市觀光旅遊局今天宣布男團「AcQUA源少年」也將在晚會亮相，預估當天現場會有15萬人次造訪；為此，桃園市政府針對會場周邊及散場時的交通做準備，包括機捷41小時不打烊、公車客運延後收班與散場時段免費接駁車增加路線。另外，台鐵也有跨年區間車加開服務。

觀旅局指出，今年的晚會多達14組藝人接力開唱，「AcQUA源少年」為這次桃園跨年精選歌單做足準備，將在晚會中帶來他們最具代表性的熱血曲目，傳遞屬於他們的超能量青春感。其他實力派華語唱也將帶來膾炙人口的暢銷歌曲，韓團N.Flying的李承協、柳會勝則會陪民眾一起倒數迎新年，欣賞100秒的炫麗煙火秀。

觀旅局預估晚會當天會有15萬人次造訪，由於周邊道路將進行交通管制，因此建議民眾搭乘交通運輸前往。觀旅局表示，當天散場免費接駁車除了紅線開往桃園和綠線開往中壢，加開藍線通往大溪（5096路線）與黃線開往龍潭（5053路線）各1班，另協調統聯208（往八德）延後收班，皆於明年1月1日凌晨1時從高鐵桃園站發車。台鐵加開跨年散場區間車部分，北上民眾可搭乘1022區間車，南下民眾可利用1305、1309和1313等班次。

另外，桃園大眾捷運公司除了機捷41小時不打烊，A18站也有工作人員與候車民眾互動，延續晚會熱鬧氣氛及疏解排隊等候情緒，直到人潮疏運結束為止。

桃園 跨年晚會 機捷

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