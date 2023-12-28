銘金科技捐贈手持式超音波 元旦起竹縣緊急救護再升級
新竹縣到院前緊急救護技術及器材再升級，台中市銘金科技董事長曾仁安今天捐贈5台「阿帕契無線手持式超音波系統」給新竹縣消防局，由縣長楊文科代表接受。在捐贈典禮上，楊文科頒發「到院前超音波訓練合格證書」給縣內的高級救護技術員，同時也宣布明年1月1日起，新竹縣到院前急救將新增超音波探測，為新竹縣的緊急救護再創新頁。
楊文科表示，新竹縣救護車102年起設置自動心肺復甦機、105年起加入十二導程心電圖機、109年更是創全國之先，在救護車上全面配有自動給氧機，提供心肺功能停止患者穩定氧氣輸出。消防局與新竹台大及東元醫院進行為期一年多次的訓練，12月15日在醫療顧問委員會的支持下，順利通過「創傷重點式超音波（E-FAST）」緊急救護流程，讓超音波系統的使用於法有據。
楊文科感謝銘金科技董事長曾仁安，在得知新竹縣有超音波設備的需求時，義不容辭捐贈5台總價高達170萬元的「阿帕契無線手持式超音波系統」，未來會先配置於人口較多的竹北及竹東地區的救護車上，再逐步擴展到各鄉鎮的救護車。
新竹縣政府消防局長陳中振指出，手持式超音波的使用時機為針對胸、腹部的創傷患者，在不影響急救處置之情況下進行操作，到院前的超音波處置，利用無線網路，讓院前和院後無縫接軌。
陳中振說，因為創傷超音波對於創傷導致的氣血胸、心包膜填塞、腹內及骨盆腔出血的診斷具有高敏感度及特異度，救護員可以根據掃描結果進行止血等適當處置，並能選擇適當的後送醫院以及讓醫院能即早為輸血或手術預做準備。
陳中振表示，行動超音波技術因其攜帶方便，且具非侵襲性的特點，被認為是未來醫療診斷重要工具，目前已有越來越多單位開始投入院前超音波之應用，而這一項技術不僅提供更多臨床資訊，還能提高傷患的診斷率，進一步影響患者的處置和後送醫院的選擇，將有利於患者預後。
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