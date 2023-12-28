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元旦返家注意 國1平鎮交流道 南下匝道將封閉
元旦3天連假本周六登場，而台66線快速道路匯入國道1號平鎮系統交流道南下匝道入口，將在12月30日上午5時起至12時止，共7小時實施匝道封閉，請用路人注意。
平鎮警分局表示，今年元旦連續假期為本月30日至明年1月1日共計3天，國道1號平鎮系統交流道南下匝道封閉期間，建議用路人可使用替代道路來規畫行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線延平路南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉台3線南下行駛，避免塞於車陣中。
平鎮警提醒，本次元旦連續假期收假前不封閉匝道入口，但仍請各駕駛人於出門及收假前，還是要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥平鎮警分局勤務中心電話03-4390218及高速公路查詢電話1968外，也可上交通部網站查詢。
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