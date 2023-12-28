高虹安今揭牌新創動能辦公室 提供創新創業一站式服務

新竹市政府今天在新竹市身心障礙者就業綜合大樓揭牌成立「新竹市新創動能辦公室」，市長高虹安與市府團隊都出席見證，該辦公室將提供創新創業單一窗口包含新創諮詢、專家顧問輔導、主題式新創課程等相關服務，希望點亮竹市創新創業明燈。

竹市府產發處長許智堡說，「新竹市新創動能辦公室」將協助整合在地產、官、學、研創新育成量能，以一站式的型式服務在地新創企業，讓新創團隊可快速找到合適解決方案，辦公室也會協助介接政府輔導導新創資源，增進青年創業者的創業實力。

新竹市新創動能辦公室共有3大服務，包含「新創諮詢服務」依據新創企業的產業類別與個別需求，提供各類型政府創業補助資源資訊，使新創團隊得以獲得適切協助；「專家顧問輔導」依新創團隊的等級與需求分類，專家輔導提供新創團隊諮詢建議。

最後為「主題式創業課程」透過舉辦新創事業化加速系列課程、工作研習坊等多元創業課程，課程類型包含基礎型與專業型，協助不同發展階段新創企業獲得創業知能。

高虹安表示，新竹市擁有科學園區以及工研院、清華大學、陽明交通大學等頂尖研究機構及學術單位，創新創業需求日益殷切，日前她到美國參訪「Plug and Play」交流多項創新創業合作方案，期望未來能送創新團隊到國外訓練，結合更多完整的資源，打造大新竹的創新創業網脈，讓新創能在竹市萌芽並與國際連接。