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苗栗「文山魔法學校」竣工半年沒內裝 國教署優先補助
苗栗市文山國小新建校舍今年5月竣工，但內部設備經費預估1300萬元未到位，使師生依舊只能在冬冷夏熱的鐵皮屋臨時教室上課，立委沈發惠接獲地方民代請託，配合縣府協助爭取，國教署已核定優先補助裝修類經費，包括系統教育櫃、專科教室教具、防焰遮光捲簾等採購項目，總金額400 萬元，其中縣府配合款40萬元，中央補助360萬元。
文山國小舊有教學大樓「啟明樓」因天花板水泥剝落、鋼筋外露，2020年核定老舊校舍整建計畫，新建普通教室22間，專科教室6間、知動教室1間及健康中心1間。
新建校舍由建築師陳賢秋設計，造型活潑可愛，外牆有「文山魔法學校」斗大字體，還有各種學生可以探索的小空間，草皮具透水、蓄水功能的綠建築概念設計。
立委沈發惠竹南服務處秘書連森裕指出，新校舍竣工後因內部設備經費1300萬元仍未到位，師生依舊只能在冬冷夏熱的鐵皮屋臨時教室上課，對學生正常學習有不良影響，沈發惠接到縣議員徐筱菁請託，12月1日邀國教署、縣府人員到文山國小會勘，尋求解決方案。目前年底中央經費有限，將暫時以急迫性優先項目補助400萬，後續部分沈發惠及徐筱菁將持續關心追蹤。
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