苗栗「文山魔法學校」竣工半年沒內裝 國教署優先補助

苗栗市文山國小新建校舍今年5月竣工，但內部設備經費預估1300萬元未到位，使師生依舊只能在冬冷夏熱的鐵皮屋臨時教室上課，立委沈發惠接獲地方民代請託，配合縣府協助爭取，國教署已核定優先補助裝修類經費，包括系統教育櫃、專科教室教具、防焰遮光捲簾等採購項目，總金額400 萬元，其中縣府配合款40萬元，中央補助360萬元。

文山國小舊有教學大樓「啟明樓」因天花板水泥剝落、鋼筋外露，2020年核定老舊校舍整建計畫，新建普通教室22間，專科教室6間、知動教室1間及健康中心1間。

新建校舍由建築師陳賢秋設計，造型活潑可愛，外牆有「文山魔法學校」斗大字體，還有各種學生可以探索的小空間，草皮具透水、蓄水功能的綠建築概念設計。