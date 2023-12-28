快訊

新冠變異株JN.1來襲 台大醫示警：感染者的「無敵星星」將失效

遭割頸國三生裝葉克膜救不回 醫曝原因：嘗試召喚奇蹟的做法

T1聯盟／台啤雲豹也有最強外籍啦啦隊 秀背影網友就猜出是她

聽新聞
test
0:00 / 0:00

原住民及族群發展處將掛牌 鍾東錦：新處長以原民為主

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦選舉政見，原住民族事務中心回復原住民及族群發展處，將於明年3月1日掛牌。圖／本報資料照片
苗栗縣長鍾東錦選舉政見，原住民族事務中心回復原住民及族群發展處，將於明年3月1日掛牌。圖／本報資料照片

苗栗縣長鍾東錦重要政見，恢復原住民及族群發展處，預計明年3月1日掛牌，鍾東錦今天受訪透露新處長人選還是接受各方推薦，不過，「應該以原住民朋友為主」。

苗栗縣議會臨時會今天審查通過縣政府組織自治條例修正草案，縣府原住民族事務中心將恢復一級單位，設原住民及族群發展處，原計畫處業務，將併入行政處，鍾東錦會後受訪表示，原民處預計3月1日掛牌，內部作業需要的時間，做最好準備。

至於備受注目的新處長人選，甚至繪聲繪影有特定的人選，鍾東錦強調還沒有確定，他說，還在接受各方推薦，挑選出最適合的人選，至於條件應該以原住民朋友為主。

縣府指出，縣府2016年1月4日成立勞工及青年發展處，原民處降為二級單位原民中心，7年多來迭有聲音恢復原民處，也是鍾縣長重要政見，此外，苗栗縣新住民有17000多人，事業也將納入原民處職掌。

鍾東錦數次在臉書分享說，恢復原民處是他選舉政見，他一定會做，至於局處合併問題，他會與團隊會做最好的安排，政策的考量不是以選票的多少，而是重不重要，苗栗可以是個多元共融的大家庭，也要針對多元族群的需求，讓資源平均分配。

苗栗縣長鍾東錦選舉政見，原住民族事務中心回復原住民及族群發展處，將於明年3月1日掛牌。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦選舉政見，原住民族事務中心回復原住民及族群發展處，將於明年3月1日掛牌。記者范榮達／攝影

鍾東錦 原住民

延伸閱讀

苗縣首間衛生所空間再利用 後龍平安日照中心掛牌上路

就職週年 鍾東錦偕家人化身志工感恩付出

就職周年...苗栗縣長鍾東錦下廚服務社區、關懷據點志工

聖誕節報佳音 鍾東錦夫妻校門口導護小朋友發送聖誕禮物

相關新聞

銘金科技捐贈手持式超音波 元旦起竹縣緊急救護再升級

新竹縣到院前緊急救護技術及器材再升級，台中市銘金科技董事長曾仁安今天捐贈5台「阿帕契無線手持式超音波系統」給新竹縣消防局...

元旦返家注意 國1平鎮交流道 南下匝道將封閉

元旦3天連假本周六登場，而台66線快速道路匯入國道1號平鎮系統交流道南下匝道入口，將在12月30日上午5時起至12時止，...

桃園公園再+1 廣大沙坑、鞦韆 小孩可放電

桃園楊梅和平森林公園市民活動中心暨兒童遊戲場今落成啟用，近年來楊梅快速發展，考量當地公共集會空間不足，因此興建地上1層南...

高虹安今揭牌新創動能辦公室 提供創新創業一站式服務

新竹市政府今天在新竹市身心障礙者就業綜合大樓揭牌成立「新竹市新創動能辦公室」，市長高虹安與市府團隊都出席見證，該辦公室將...

新竹縣府元旦升旗典禮 巨大扭蛋、打卡背板邀親子迎新年

新竹縣政府將於明年1月1日於新竹縣政府前廣場，舉辦元旦升旗典禮活動，為迎接新年，新竹縣府準備高達190公分的巨大扭蛋機、...

苗栗「文山魔法學校」竣工半年沒內裝 國教署優先補助

苗栗市文山國小新建校舍今年5月竣工，但內部設備經費預估1300萬元未到位，使師生依舊只能在冬冷夏熱的鐵皮屋臨時教室上課，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。