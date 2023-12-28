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原住民及族群發展處將掛牌 鍾東錦：新處長以原民為主
苗栗縣長鍾東錦重要政見，恢復原住民及族群發展處，預計明年3月1日掛牌，鍾東錦今天受訪透露新處長人選還是接受各方推薦，不過，「應該以原住民朋友為主」。
苗栗縣議會臨時會今天審查通過縣政府組織自治條例修正草案，縣府原住民族事務中心將恢復一級單位，設原住民及族群發展處，原計畫處業務，將併入行政處，鍾東錦會後受訪表示，原民處預計3月1日掛牌，內部作業需要的時間，做最好準備。
至於備受注目的新處長人選，甚至繪聲繪影有特定的人選，鍾東錦強調還沒有確定，他說，還在接受各方推薦，挑選出最適合的人選，至於條件應該以原住民朋友為主。
縣府指出，縣府2016年1月4日成立勞工及青年發展處，原民處降為二級單位原民中心，7年多來迭有聲音恢復原民處，也是鍾縣長重要政見，此外，苗栗縣新住民有17000多人，事業也將納入原民處職掌。
鍾東錦數次在臉書分享說，恢復原民處是他選舉政見，他一定會做，至於局處合併問題，他會與團隊會做最好的安排，政策的考量不是以選票的多少，而是重不重要，苗栗可以是個多元共融的大家庭，也要針對多元族群的需求，讓資源平均分配。
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