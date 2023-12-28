長期閒置 國軍懷生機場活化整建「育勤營區」啟用

國軍位於桃園市八德區的懷生機場長期閒置未用，近年與桃園市政府互助合作，活化成為育勤營區，目前由陸軍補給、運輸部隊進駐；蔡英文總統今早營區啟用典禮表示，政府正在整建老舊營舍，目前已執行102案，期許未來的新營區都要有完備的訓練設施，並且要有住訓用的完整功能，讓國軍有更良好的訓練環境跟休閒空間。

懷生機場歷史悠久，日據時期舊名為八塊厝飛行場，是日軍神風特攻隊基地，後來國軍接手，為紀念殉職的黑貓中隊隊員陳懷生，所以改名「懷生機場」，但後來因為任務需求減少逐漸沒落，閒置超過10年。

後來，桃園市政府為都市計畫開發與國軍合作，徵收中壢中原營區與大溪埔頂營區，徵收費用即挹注懷生機場活化，做為2個營區部隊的新基地，即為「育勤營區」；目前營區有2棟新建住用大樓、1間聯合餐廳和2間兩軍品庫房和訓練場，進駐單位有油料補給部隊和運輸兵群，未來隨營區開發和編制調整，進駐單位可能越來越多。

蔡英文今天上午與國防部長邱國正、國安會秘書長顧立雄和行政院副院長鄭文燦等人出席育勤營區啟用典禮，也與官兵共進午餐，預祝新年快樂。

蔡英文致詞時表示，過去7年多來，政府推動各項國防改革也努力加深軍民交流，今天育勤營區的啟用，將促進都市發展，更是軍民雙贏的指標。

蔡英文指育勤營區是鄭文燦在桃園市長任內和國防部合作推動，計畫是由國防部釋出位在精華地段的埔頂營區，讓市府可以開發土地推動都市發展，開發所得的收益則回歸軍方，讓軍方可以充分運用。

蔡英文說，育勤營區有嶄新的大樓和寢室、健身房、閱覽室等設備，可以提供國軍官兵更好的福利和環境，期待未來有更多國防部和地方政府合作的案例，共創軍民合作雙贏，也創造區域的共榮發展。