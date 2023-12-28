推廣體育！竹北市宣布周四定時免費開放文小十足球場

新竹縣竹北市文小十足球場自今年暑假啟用後，已成為眾多足球俱樂部、公司社團的賽事運動首選場地，透過E化租借，申請、付款皆可線上操作一次完成，E化租借率高達9成以上。為讓更多市民享有使用機會，竹北市長鄭朝方在跨年前夕祭出推廣活動，今天宣布開放文小十足球場Happy Hour，提供竹北市民定時免費使用。

鄭朝方表示，文小十足球場是由市公所出資興建的第一座足球場，今年7月啟用至今廣受好評，隨著市公所開放E化申請租借服務，可省去親自至公所臨櫃申請的時間成本，E化租借率高達9成；目前球場部分時段租借率5成，為鼓勵市民多多參與足球運動，同時提升優質球場使用率，市公所特於2024元旦前夕正式免費開放文小十足球場「Happy Hour」，做為推廣體育的新年禮物。

文小十足球場Happy Hour免費開放正式開跑，即日起至明年1月底前，每周四下午4點至晚上9點為「足球HAPPY HOUR」時段，適用日期包含：12月28日、1月4日、11日、18日、25日，開放期間不須場地使用費，無需事先申請，歡迎大小朋友於下班、下課後盡情奔跑、運動，不論足球水準，皆可在此享受足球樂趣。