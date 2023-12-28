快訊

全台首間麥當勞「台北民生餐廳」改裝開幕！頭香客6點就來買麥香魚

脫歐讓英國人「變窮」了？消費生活水準下降危機

怕再等就真買不起房 南韓40歲以下青年急貸款負債創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

還我母語日！苗栗縣府率鄉鎮簽「一代人救轉客話」宣言

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
今天是「全國客家日」，苗栗縣政府上午串聯7個鄉鎮共11支隊伍在三義勝興車站周邊辦「1228還我母語日」苗栗共下講客遊行，簽署「一代人救轉客話」宣言。圖／苗栗縣政府提供
今天是「全國客家日」，苗栗縣政府上午串聯7個鄉鎮共11支隊伍在三義勝興車站周邊辦「1228還我母語日」苗栗共下講客遊行，簽署「一代人救轉客話」宣言。圖／苗栗縣政府提供

今天是「全國客家日」，苗栗縣政府上午串聯7個鄉鎮共11支隊伍在三義勝興車站周邊辦「1228還我母語日」苗栗共下講客遊行，遊行隊伍沿路呼口號、高唱客語歌，象徵傳承上一代人推動還我母語運動，現場除了宣講，也簽署「一代人救轉客話」宣言，呼籲更多人加入講客行列，一起為傳承客語煞猛打拚。

苗栗縣文化觀光局指出，客委會去年起將12月28日「還我母語運動日」訂定為全國客家日，縣府上午在副縣長鄧桂菊帶領下，與三義鄉長呂明忠、獅潭鄉長劉淑能、頭屋鄉長徐鑫榮、南庄鄉長羅春蓮及銅鑼、造橋、通霄鎮公所人員、僑成國小、三義勝興社區發展協會及苗栗縣舊山線文化協會等共11隊約200人，從北哨第一停車場走到勝興車站前廣場，沿路大喊「𠊎講客、苗栗盡湛斗」、｢𠊎講客、講就著了」、｢時時講客、儕儕講客」、｢大家共下來講客、用一代人救轉客話」等口號，還高歌客語歌曲，展現復振客語的決心。

僑成國小的小朋友還演出客家戲劇「瞎目摸象」，邱一帆吟唱客家詩歌「母語四聲」，當年參與1988年還我母語運動先驅的羅肇錦宣講，與會鄉親也共同簽署「一代人救轉客話」宣言，期盼更多人響應投入客家語言文化的傳承，加速客家語言文化邁入主流化，讓客語變成通行語，「一代人救轉客話」成為新的客家運動。

鄧桂菊指出，苗栗縣客家人口約占62.5%，十八鄉鎮市都是客家文化重點發展區，縣府不斷以跨局處合作、公私協力及精進推陳出新，營造｢客家就係生活，生活就係客家」講客環境，是全國唯一獲得五連霸佳績優縣市，縣府將持續積極配合客委會推動客語為通行語計畫，打造客家大縣。

今天是「全國客家日」，苗栗縣政府上午串聯7個鄉鎮共11支隊伍在三義勝興車站周邊辦「1228還我母語日」苗栗共下講客遊行，簽署「一代人救轉客話」宣言。圖／苗栗縣政府提供
今天是「全國客家日」，苗栗縣政府上午串聯7個鄉鎮共11支隊伍在三義勝興車站周邊辦「1228還我母語日」苗栗共下講客遊行，簽署「一代人救轉客話」宣言。圖／苗栗縣政府提供
今天是「全國客家日」，苗栗縣政府上午串聯7個鄉鎮共11支隊伍在三義勝興車站周邊辦「1228還我母語日」苗栗共下講客遊行，簽署「一代人救轉客話」宣言。圖／苗栗縣政府提供
今天是「全國客家日」，苗栗縣政府上午串聯7個鄉鎮共11支隊伍在三義勝興車站周邊辦「1228還我母語日」苗栗共下講客遊行，簽署「一代人救轉客話」宣言。圖／苗栗縣政府提供
今天是「全國客家日」，苗栗縣政府上午串聯7個鄉鎮共11支隊伍在三義勝興車站周邊辦「1228還我母語日」苗栗共下講客遊行，簽署「一代人救轉客話」宣言。圖／苗栗縣政府提供
今天是「全國客家日」，苗栗縣政府上午串聯7個鄉鎮共11支隊伍在三義勝興車站周邊辦「1228還我母語日」苗栗共下講客遊行，簽署「一代人救轉客話」宣言。圖／苗栗縣政府提供
今天是「全國客家日」，苗栗縣政府上午串聯7個鄉鎮共11支隊伍在三義勝興車站周邊辦「1228還我母語日」苗栗共下講客遊行，簽署「一代人救轉客話」宣言。圖／苗栗縣政府提供
今天是「全國客家日」，苗栗縣政府上午串聯7個鄉鎮共11支隊伍在三義勝興車站周邊辦「1228還我母語日」苗栗共下講客遊行，簽署「一代人救轉客話」宣言。圖／苗栗縣政府提供

客家文化 客語 鄉長

延伸閱讀

苗栗將添「情人塔」地標 火車頭園區元月5日辦竣工典禮

影／強調1/4客家血緣 吳欣盈搶進褒忠義民廟爭取客家選票

點「熱狗」上桌卻是另一美食！ 在地人笑：因為你在苗栗國

屏北立委候選人黃明賢提客家政策 讓客家文化被看見

相關新聞

竹市府前廣場將辦元旦升旗典禮 當天這2條路封街管制

新竹市政府將於明年（2024年）1月1日早上7點半在市府前廣場舉辦元旦升旗典禮，當天將有早安市集、闖關送限定運動護腕與戳...

還我母語日！苗栗縣府率鄉鎮簽「一代人救轉客話」宣言

今天是「全國客家日」，苗栗縣政府上午串聯7個鄉鎮共11支隊伍在三義勝興車站周邊辦「1228還我母語日」苗栗共下講客遊行，...

湖山淨水場跨太陽能水力生態復育水資源場域 榮獲公共工程金質獎佳作

台水公司第五區處所屬湖山淨水場，扮演中南重要供水調配樞紐，肩負穩定彰雲嘉區供水重任，2021、2023年兩次大旱期間穩定...

竹市元旦升旗下週登場 3大限定好康搶先看

迎接嶄新2024年到來，新竹市府明年1月1日上午7點半將在市府前廣場舉辦元旦升旗典禮，市長高虹安今公開三大限定好康活動，...

衛所空間再利用 後龍平安日照中心 掛牌上路

苗栗縣後龍鎮衛生所將3樓空間出租給社團法人苗栗縣孝親關懷協會，承作平安日照中心，成為縣內第一家以鄉鎮市衛生所為基站的社區...

冷媒廠爆炸成管理死角 桃市將透過聯合稽查 補公安破口

桃園市全國冷媒公司龜山區大坑路倉庫前天爆炸釀蘇姓老闆一家1死3傷，市府經發局指出，倉庫地處都市計畫保護區，依法不能做任何...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。