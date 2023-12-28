還我母語日！苗栗縣府率鄉鎮簽「一代人救轉客話」宣言

今天是「全國客家日」，苗栗縣政府上午串聯7個鄉鎮共11支隊伍在三義勝興車站周邊辦「1228還我母語日」苗栗共下講客遊行，遊行隊伍沿路呼口號、高唱客語歌，象徵傳承上一代人推動還我母語運動，現場除了宣講，也簽署「一代人救轉客話」宣言，呼籲更多人加入講客行列，一起為傳承客語煞猛打拚。

苗栗縣文化觀光局指出，客委會去年起將12月28日「還我母語運動日」訂定為全國客家日，縣府上午在副縣長鄧桂菊帶領下，與三義鄉長呂明忠、獅潭鄉長劉淑能、頭屋鄉長徐鑫榮、南庄鄉長羅春蓮及銅鑼、造橋、通霄鎮公所人員、僑成國小、三義勝興社區發展協會及苗栗縣舊山線文化協會等共11隊約200人，從北哨第一停車場走到勝興車站前廣場，沿路大喊「𠊎講客、苗栗盡湛斗」、｢𠊎講客、講就著了」、｢時時講客、儕儕講客」、｢大家共下來講客、用一代人救轉客話」等口號，還高歌客語歌曲，展現復振客語的決心。

僑成國小的小朋友還演出客家戲劇「瞎目摸象」，邱一帆吟唱客家詩歌「母語四聲」，當年參與1988年還我母語運動先驅的羅肇錦宣講，與會鄉親也共同簽署「一代人救轉客話」宣言，期盼更多人響應投入客家語言文化的傳承，加速客家語言文化邁入主流化，讓客語變成通行語，「一代人救轉客話」成為新的客家運動。