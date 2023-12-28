快訊

全台首間麥當勞「台北民生餐廳」改裝開幕！頭香客6點就來買麥香魚

脫歐讓英國人「變窮」了？消費生活水準下降危機

怕再等就真買不起房 南韓40歲以下青年急貸款負債創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市府前廣場將辦元旦升旗典禮 當天這2條路封街管制

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
迎接嶄新2024年到來，新竹市府明年1月1日上午7點半將在市府前廣場舉辦元旦升旗典禮，當天也有市民每年最期待的元旦限定「早安市集」活動。圖／新竹市政府提供 王駿杰
迎接嶄新2024年到來，新竹市府明年1月1日上午7點半將在市府前廣場舉辦元旦升旗典禮，當天也有市民每年最期待的元旦限定「早安市集」活動。圖／新竹市政府提供 王駿杰

新竹市政府將於明年（2024年）1月1日早上7點半在市府前廣場舉辦元旦升旗典禮，當天將有早安市集、闖關送限定運動護腕與戳戳樂送早餐折抵金等活動；為維持活動順暢，元旦從清晨5點半到下午1點實施部分路段封街管制，包含中正路（世界街－中央路）、中山路（大同路－中正路），提醒民眾注意。

竹市府的元旦升旗典禮現場除了安排一系列表演與音樂饗宴，還元旦限定「早安市集」、趣味互動闖關攤位，完成指定任務即可獲得「元旦限定運動護腕」，以及「好運龍總來」戳戳樂活動，只要參加就有機會戳中限量「早餐折抵金」，歡迎民眾一起來元旦升旗，迎接美好的2024年。

交通處提醒，因應元旦升旗典禮周邊道路管制，元旦當天清晨5點到下午1點公車配合改道與部分站點不停靠，影響班車有藍線（往南寮）、藍15區、27路、12路、16路、10路、11路、11甲、20路、23路（經牛埔）、5604、52路及53路、5823，以及182路。

交通處提醒用路人配合提前改道，並請依現場交通疏導人員、警察指揮行車，以維護交通安全。活動範圍周邊道路將視實際情況實施彈性交通管制，請用路人配合現場警方疏導，以確保交通順暢與人車安全。民眾若有相關問題，可撥1999專線查詢。

新竹市政府將於明年（2024年）1月1日早上在市府前廣場舉辦元旦升旗典禮，提醒民眾注意周邊封路管制。圖／竹市府提供
新竹市政府將於明年（2024年）1月1日早上在市府前廣場舉辦元旦升旗典禮，提醒民眾注意周邊封路管制。圖／竹市府提供

元旦升旗 早餐 運動

延伸閱讀

竹市元旦升旗下週登場 3大限定好康搶先看

中市元旦升旗 藝術家洪易「圓龍紀念杯墊」上午6點半限量發送

封路至深夜！桃園捷運綠線工地外出現80公分坑洞 初判原因曝光

台電才駁斥不缺電 板橋中正路6954戶跳電、4人受困電梯

相關新聞

竹市府前廣場將辦元旦升旗典禮 當天這2條路封街管制

新竹市政府將於明年（2024年）1月1日早上7點半在市府前廣場舉辦元旦升旗典禮，當天將有早安市集、闖關送限定運動護腕與戳...

還我母語日！苗栗縣府率鄉鎮簽「一代人救轉客話」宣言

今天是「全國客家日」，苗栗縣政府上午串聯7個鄉鎮共11支隊伍在三義勝興車站周邊辦「1228還我母語日」苗栗共下講客遊行，...

湖山淨水場跨太陽能水力生態復育水資源場域 榮獲公共工程金質獎佳作

台水公司第五區處所屬湖山淨水場，扮演中南重要供水調配樞紐，肩負穩定彰雲嘉區供水重任，2021、2023年兩次大旱期間穩定...

竹市元旦升旗下週登場 3大限定好康搶先看

迎接嶄新2024年到來，新竹市府明年1月1日上午7點半將在市府前廣場舉辦元旦升旗典禮，市長高虹安今公開三大限定好康活動，...

衛所空間再利用 後龍平安日照中心 掛牌上路

苗栗縣後龍鎮衛生所將3樓空間出租給社團法人苗栗縣孝親關懷協會，承作平安日照中心，成為縣內第一家以鄉鎮市衛生所為基站的社區...

冷媒廠爆炸成管理死角 桃市將透過聯合稽查 補公安破口

桃園市全國冷媒公司龜山區大坑路倉庫前天爆炸釀蘇姓老闆一家1死3傷，市府經發局指出，倉庫地處都市計畫保護區，依法不能做任何...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。