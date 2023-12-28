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竹市府前廣場將辦元旦升旗典禮 當天這2條路封街管制
新竹市政府將於明年（2024年）1月1日早上7點半在市府前廣場舉辦元旦升旗典禮，當天將有早安市集、闖關送限定運動護腕與戳戳樂送早餐折抵金等活動；為維持活動順暢，元旦從清晨5點半到下午1點實施部分路段封街管制，包含中正路（世界街－中央路）、中山路（大同路－中正路），提醒民眾注意。
竹市府的元旦升旗典禮現場除了安排一系列表演與音樂饗宴，還元旦限定「早安市集」、趣味互動闖關攤位，完成指定任務即可獲得「元旦限定運動護腕」，以及「好運龍總來」戳戳樂活動，只要參加就有機會戳中限量「早餐折抵金」，歡迎民眾一起來元旦升旗，迎接美好的2024年。
交通處提醒，因應元旦升旗典禮周邊道路管制，元旦當天清晨5點到下午1點公車配合改道與部分站點不停靠，影響班車有藍線（往南寮）、藍15區、27路、12路、16路、10路、11路、11甲、20路、23路（經牛埔）、5604、52路及53路、5823，以及182路。
交通處提醒用路人配合提前改道，並請依現場交通疏導人員、警察指揮行車，以維護交通安全。活動範圍周邊道路將視實際情況實施彈性交通管制，請用路人配合現場警方疏導，以確保交通順暢與人車安全。民眾若有相關問題，可撥1999專線查詢。
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