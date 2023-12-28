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湖山淨水場跨太陽能水力生態復育水資源場域 榮獲公共工程金質獎佳作

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台水五區處湖山淨水場榮獲公共設施維護管理類佳作獎，處長蕭淑貞（右）昨天參加第23屆行政院公共工程金質獎頒獎典禮接受表揚，。圖／台水五區處提供
台水五區處湖山淨水場榮獲公共設施維護管理類佳作獎，處長蕭淑貞（右）昨天參加第23屆行政院公共工程金質獎頒獎典禮接受表揚，。圖／台水五區處提供

台水公司第五區處所屬湖山淨水場，扮演中南重要供水調配樞紐，肩負穩定彰雲嘉區供水重任，2021、2023年兩次大旱期間穩定供水，減抽雲林抗旱地下水井，減緩地層下陷，引進AI新科技、防無人機恐攻，跨太陽能、小水力、生態復及水資源教育場域，昨天榮獲第23屆行政院公共工程金質獎設施維護管理獎佳作。

五區處說，為讓湖山淨水場因應抗旱及緊急狀況，台水五區積極辦理各項淨、廢水系統改善與維修，確保各項設備功能正常，引進新科技，包含原水自動養魚監測系統，藉AI自動判斷，即時針對水質狀況警示，持續精進供水管網監測平台，可在地震後即時了解轄區水壓狀況作供水調配，為提升供水風險應變能力，針對疫情期間及近年無人機恐攻部分都納入，藉設備、系統及人員三方面強化，確保民眾獲得量足、質優供水品質。

配合2050淨零碳排政策，場內推動2期太陽能設置，今年完成招商推動小水力發電，要求承商設置「綠能教育館」，結合湖山淨水場原有「優質環境教育園區」，成為跨太陽能、小水力、生態復育及水資源教育場域，依據不同年齡層設計不同水資源、綠能課程，將環保、節能概念傳遞給大眾，為環境永續發展盡心力。

台水五區處湖山淨水場榮獲公共設施維護管理類佳作獎，處長蕭淑貞昨天參加第23屆行政院公共工程金質獎頒獎典禮接受表揚，競爭對手有桃園國際機場、台電大觀發電廠、水利署中庄調整池等，湖山淨水場脫穎而出不易，對台水五區處最大的鼓勵，蕭淑貞說，「這不會是終點，我們會持續不斷追求更好自己，湖山淨水場Keep going！」

台水五區處湖山淨水場，榮獲公共設施維護管理類佳作獎，處長蕭淑貞昨天參加第23屆行政院公共工程金質獎頒獎典禮接受表揚，。圖／台水五區處提供
台水五區處湖山淨水場，榮獲公共設施維護管理類佳作獎，處長蕭淑貞昨天參加第23屆行政院公共工程金質獎頒獎典禮接受表揚，。圖／台水五區處提供

水資源 恐攻 抗旱

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