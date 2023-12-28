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竹市元旦升旗下週登場 3大限定好康搶先看

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
迎接嶄新2024年到來，新竹市府明年1月1日上午7點半將在市府前廣場舉辦元旦升旗典禮，當天也有市民每年最期待的元旦限定「早安市集」活動。圖／新竹市政府提供
迎接嶄新2024年到來，新竹市府明年1月1日上午7點半將在市府前廣場舉辦元旦升旗典禮，當天也有市民每年最期待的元旦限定「早安市集」活動。圖／新竹市政府提供

迎接嶄新2024年到來，新竹市府明年1月1日上午7點半將在市府前廣場舉辦元旦升旗典禮，市長高虹安今公開三大限定好康活動，包含市民每年最期待的元旦限定「早安市集」；還有趣味互動闖關攤位；最後則是「好運龍總來」戳戳樂活動，只要參加就有機會戳中限量「早餐折抵金」，當天現場更安排一系列精采表演與音樂饗宴，歡迎市民前來。

高虹安說，2024竹市元旦升旗典禮以「新欣向榮、竹光閃耀」為主題，感謝市民一年來的肯定與支持，嶄新一年市府團隊不忘謙卑初心，持續「傾聽民意、專注市政」，帶領市民迎向幸福，打造宜居永續、幸福友善的「安居科技城」。

社會處表示，2024元旦升旗典禮將由森運動空間帶來充滿朝氣的活力健康操為活動暖身，並邀請新竹女中沂風儀隊、「JF太鼓團」以及創作歌手孟慶而帶來精采演出，當天國歌則由新竹在地交大友聲合唱團人聲領唱，搭配風城青少年管弦樂團伴奏，與市民朋友共同迎接幸福2024的到來。

社會處表示，今年的早安市集共10攤，包含藏點子手作烘焙、大鼓涼皮肉夾饃、米美食•客家妹、CA CA越南法國麵包專賣店、一分耕耘烘焙工作室、聚心刈包、國王企鵝烤鴨潛艇堡、健康長城素食超神、饅頭蒸能量及伶甜室等14種美味早餐，數量有限，限定販售時間為元旦早上6點到10點。

社會處表示，當天除了有早安市集外，現場更安排互動攤位，只要完成指定任務即可兌換「元旦限定運動護腕」，數量共900份換完為止；另規畫「好運龍總來」戳戳樂活動，市民至活動攤位說一句新年吉祥話或2024新年願望，即可獲得1次戳戳樂機會，活動獎項包含面額20元及50元的早餐折抵金，可用於現場早安市集攤位，限量360張。

此外，竹市府政風處也於現場設置「廉政王牌投手」宣導互動攤位，完成指定任務後也有限量精美好禮，歡迎市民元旦當天來市府前廣場，一起許下新年新希望，度過美好溫馨的早晨。

新竹市府明年1月1日上午7點半將在市府前廣場舉辦元旦升旗典禮，市長高虹安今公開三大限定好康活動。圖／新竹市政府提供
新竹市府明年1月1日上午7點半將在市府前廣場舉辦元旦升旗典禮，市長高虹安今公開三大限定好康活動。圖／新竹市政府提供

元旦升旗 新竹

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