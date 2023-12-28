竹市明年新地王 城隍廟中山路角每坪148萬

新竹市明年公告土地現值及公告地價，經地價及標準地價評議委員會日前評定通過，公告土地現值平均漲幅1.64%、公告地價平均漲幅2.3%。此次公告現值調整後，明年竹市最高地價宗地，由原新竹火車站前中正路與大同路口角地，移轉至城隍廟旁中山路角地，每平方公尺44萬8000元，每坪約148萬元，成為明年新地王。

市府指出，依據此次地價作業調查期間（2022年9月2日至2023年9月1日）蒐集的實價登錄、內政部都市地價指數及民間房地市場調研機構等資料，顯示竹市房地價格呈現上漲走勢，但買賣交易量受到市場預期平均地權條例修正影響，買方態度趨向保守觀望，呈現下降趨勢。

市府表示，竹市地價及標準地價評議委員評定明年竹市公告現值平均漲幅為1.64%，調整後占市價比例90.05%；依據評定結果，公告現值持平區段占全市43%，調整後各行政區公告現值占市價比率分別為東區90.06%、北區90.02%、香山區90.04%。

竹市地政處表示，公告地價為每2年調整1次，此次一併評議，評議結果明年全市公告地價僅微幅調整2.30%。公告地價調整後占市價比例20.08%，公告地價持平區段占全市57%，調整後各行政區的公告地價占市價比例分別為東區20.01%、北區20.51%、香山區19.63%。

地政處表示，巨城購物中心、東明、科商重劃區、光埔一期、光埔二期、關長重劃區，為此次漲幅較大的區域；火車站前舊城區，受疫情後網路購物興起，致實體小型零售店面閒置率偏高，包括站前SOGO、林森路中興百貨舊址及中正台周邊商圈等區域皆受影響，此次適度調降地價，期望透過減輕地價稅，提供舊城區翻轉契機。