冷媒廠爆炸成管理死角 桃市將透過聯合稽查 補公安破口

桃園市全國冷媒公司龜山區大坑路倉庫前天爆炸釀蘇姓老闆一家1死3傷，市府經發局指出，倉庫地處都市計畫保護區，依法不能做任何登記使用，鐵皮建築也屬違建，加上倉儲、分裝和買賣不算製造，不屬工輔法規範工廠，成為管理死角，事前難以掌握，事後也難以工輔法開罰，市府未來將透過聯合稽查進行查處，補起法規破口。

前天大火波及不少路人車輛，消防局與勞檢處昨調查火警現場，發現業者疑在倉庫從事冷媒分裝作業，將大桶冷媒分成小罐裝，部分冷媒原料也疑有易燃物質，但是否分裝過程出意外，有待詢問傷者及火調釐清。

經發局指出，全國冷媒為登記有案公司，但公司地址在其他地方，龜山倉庫地處都市計畫保護區；建管處調查，該倉庫是都市計畫公告後興建的違建，過去不曾被檢舉，無開罰或報拆紀錄。

大火凸顯現行工業管理輔導法難以管控倉庫物流狀況，政府難掌握儲放物品風險，只能事後依公共危險及職災調查原因；市府表示，副市長蘇俊賓日前在行政院會點出倉儲未納入工輔法規範將成破口，已強烈建議倉儲物流業納工輔法，以利未來安全管理及救災資訊掌握。

未料全國冷媒火警馬上暴露工輔法漏洞，造成死傷令人遺憾。市府強調，未來除透過聯合稽查進行查處，也將持續向中央呼籲將倉儲納入工輔法規範。

針對違建工廠造成公安亂象，建管處9月底啟動「靜鄰專案」也包括違章工廠及違建稽查拆除，目前列管188件，拆除結案147件，結案率78.2%，市府說，未限期改善者都將強制拆除。