聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷媒廠爆炸成管理死角 桃市將透過聯合稽查 補公安破口

聯合報／ 記者陳俊智鄭國樑／桃園報導
龜山全國冷媒公司倉庫前天爆炸釀一死三傷，凸顯現行工輔法難以管控倉庫物流狀況。記者陳俊智／翻攝
龜山全國冷媒公司倉庫前天爆炸釀一死三傷，凸顯現行工輔法難以管控倉庫物流狀況。記者陳俊智／翻攝

桃園市全國冷媒公司龜山區大坑路倉庫前天爆炸釀蘇姓老闆一家1死3傷，市府經發局指出，倉庫地處都市計畫保護區，依法不能做任何登記使用，鐵皮建築也屬違建，加上倉儲、分裝和買賣不算製造，不屬工輔法規範工廠，成為管理死角，事前難以掌握，事後也難以工輔法開罰，市府未來將透過聯合稽查進行查處，補起法規破口。

前天大火波及不少路人車輛，消防局與勞檢處昨調查火警現場，發現業者疑在倉庫從事冷媒分裝作業，將大桶冷媒分成小罐裝，部分冷媒原料也疑有易燃物質，但是否分裝過程出意外，有待詢問傷者及火調釐清。

經發局指出，全國冷媒為登記有案公司，但公司地址在其他地方，龜山倉庫地處都市計畫保護區；建管處調查，該倉庫是都市計畫公告後興建的違建，過去不曾被檢舉，無開罰或報拆紀錄。

大火凸顯現行工業管理輔導法難以管控倉庫物流狀況，政府難掌握儲放物品風險，只能事後依公共危險及職災調查原因；市府表示，副市長蘇俊賓日前在行政院會點出倉儲未納入工輔法規範將成破口，已強烈建議倉儲物流業納工輔法，以利未來安全管理及救災資訊掌握。

未料全國冷媒火警馬上暴露工輔法漏洞，造成死傷令人遺憾。市府強調，未來除透過聯合稽查進行查處，也將持續向中央呼籲將倉儲納入工輔法規範。

針對違建工廠造成公安亂象，建管處9月底啟動「靜鄰專案」也包括違章工廠及違建稽查拆除，目前列管188件，拆除結案147件，結案率78.2%，市府說，未限期改善者都將強制拆除。

違建 都市計畫

延伸閱讀

讚侯友宜處理凱旋苑有氣魄 朱立倫酸賴清德：違建還在拗和騙

重申凱旋苑一切合法 國民黨：反觀賴清德違建不拆「還在賴皮」

龜山冷媒廠爆炸凸顯公安破口 桃市再籲倉儲納工輔法

影／桃園冷媒廠爆炸瞬間曝 隔壁工人嚇見3人燒傷逃出跳水溝

相關新聞

竹市明年新地王 城隍廟中山路角每坪148萬

新竹市明年公告土地現值及公告地價，經地價及標準地價評議委員會日前評定通過，公告土地現值平均漲幅1.64%、公告地價平均漲...

衛所空間再利用 後龍平安日照中心 掛牌上路

苗栗縣後龍鎮衛生所將3樓空間出租給社團法人苗栗縣孝親關懷協會，承作平安日照中心，成為縣內第一家以鄉鎮市衛生所為基站的社區...

冷媒廠爆炸成管理死角 桃市將透過聯合稽查 補公安破口

桃園市全國冷媒公司龜山區大坑路倉庫前天爆炸釀蘇姓老闆一家1死3傷，市府經發局指出，倉庫地處都市計畫保護區，依法不能做任何...

苗栗縣南庄檢出鼬獾狂犬病陽性 明起補強施打疫苗作業

農業部防檢署繼今年一月間在苗栗縣卓蘭、泰安鄉捕捉3隻鼬獾，死亡後驗出狂犬病毒陽性，確認自2013年後首次在大安溪以北發現...

力推機車改管噪音認證成功 桃市府：感謝中央地方努力

從源頭解決改管機車噪音問題，環境部與交通部共同推動改裝排氣管認證制度，明年元旦起，改管機車需通過噪音檢測並至監理站辦理變...

桃園山豬湖生態園區擴大至28公頃 明年2月開園可了解濕地生態

桃園市大漢溪山豬湖生態親水園區，每年夏季是賞荷秘境，是許多民眾喜愛造訪休憩之處。市府去年7月進行二期工程，將面積擴大為2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。